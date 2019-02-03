أخبار مصر | رئيس الوزراء يصل دار الكتب لافتتاحها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء يصل دار الكتب لافتتاحها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ترجل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على قدميه من متحف الفن الإسلامي لدار الكتب لافتتاحها.

وتفقد رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل ، متحف الفن الإسلاميّ، يرافقه الدكتور خالد العناني وزير الآثار، والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والدكتور ممدوح عثمان، مدير المتحف.

وتجول رئيس الوزراء فى أنحاء المتحف، مشيدا بما نملكه من ثروة حقيقية، وخلال شرحه قال الدكتور ممدوح عثمان: متحف الفن الإسلامي بالقاهرة، هو درة المتاحف الإسلامية في العالم، حيث يضم ما يزيد على 100 ألف قطعة أثرية نادرة ومتنوعة، والتي ترجع للعصر الإسلامي، من عدة أقطار مختلفة كالهند والصين وإيران، مروراً بفنون شبه الجزيرة العربية والشام ومصر وشمال أفريقيا والأندلس.

وكتب رئيس الوزراء كلمة تذكارية فى المتحف قال فيها: "بسم الله الرحمن الرحيم..

شرفت بزيارة المتحف الاسلامى بالقاهرة، وقد انبهرت بالمحتوى الرائع للمتحف، وكذا الادارة الجيدة، والعرض المتميز للقطع الأثرية، وإن شاء الله، تشهد الفترة القادمة وضع المتحف على خريطة السياحة العالمية، لكى يتعرف السائحون على عظمة الحضارة الاسلامية".