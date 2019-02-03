أخبار مصر | ننشر نص الكلمة التذكارية لرئيس الوزراء في افتتاح متحف الفن الإسلامي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننشر نص الكلمة التذكارية لرئيس الوزراء في افتتاح متحف الفن الإسلامي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كتب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، كلمة تذكارية في متحف الفن الإسلامي خلال تفقده.

وقال رئيس الوزراء، في الكلمة: "بسم الله الرحمن الرحيم، شرفت بزيارة المتحف الاسلامى بالقاهرة، وقد انبهرت بالمحتوى الرائع للمتحف، وكذا الادارة الجيدة، والعرض المتميز للقطع الأثرية، وإن شاء الله، تشهد الفترة القادمة وضع المتحف على خريطة السياحة العالمية، لكى يتعرف السائحون على عظمة الحضارة الاسلامية".

وجاء ذلك خلال تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، منذ قليل ، متحف الفن الإسلاميّ، يرافقه الدكتور خالد العناني وزير الآثار، والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والدكتور ممدوح عثمان، مدير المتحف.

وتجول رئيس الوزراء فى أنحاء المتحف، مشيدا بما نملكه من ثروة حقيقية، وخلال شرحه قال الدكتور ممدوح عثمان: متحف الفن الإسلامي بالقاهرة، هو درة المتاحف الإسلامية في العالم، حيث يضم ما يزيد على 100 ألف قطعة أثرية نادرة ومتنوعة، والتي ترجع للعصر الإسلامي، من عدة أقطار مختلفة كالهند والصين وإيران، مروراً بفنون شبه الجزيرة العربية والشام ومصر وشمال أفريقيا والأندلس.