أخبار مصر | ننشر نص الكلمة التذكارية لرئيس الوزراء في افتتاح متحف الفن الإسلامي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننشر نص الكلمة التذكارية لرئيس الوزراء في افتتاح متحف الفن الإسلامي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كتب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، كلمة تذكارية في متحف الفن الإسلامي خلال تفقده.
وقال رئيس الوزراء، في الكلمة: "بسم الله الرحمن الرحيم، شرفت بزيارة المتحف الاسلامى بالقاهرة، وقد انبهرت بالمحتوى الرائع للمتحف، وكذا الادارة الجيدة، والعرض المتميز للقطع الأثرية، وإن شاء الله، تشهد الفترة القادمة وضع المتحف على خريطة السياحة العالمية، لكى يتعرف السائحون على عظمة الحضارة الاسلامية".
وجاء ذلك خلال تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، منذ قليل ، متحف الفن الإسلاميّ، يرافقه الدكتور خالد العناني وزير الآثار، والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والدكتور ممدوح عثمان، مدير المتحف.
وتجول رئيس الوزراء فى أنحاء المتحف، مشيدا بما نملكه من ثروة حقيقية، وخلال شرحه قال الدكتور ممدوح عثمان: متحف الفن الإسلامي بالقاهرة، هو درة المتاحف الإسلامية في العالم، حيث يضم ما يزيد على 100 ألف قطعة أثرية نادرة ومتنوعة، والتي ترجع للعصر الإسلامي، من عدة أقطار مختلفة كالهند والصين وإيران، مروراً بفنون شبه الجزيرة العربية والشام ومصر وشمال أفريقيا والأندلس.
رئيس الوزراء يتفقد "النهر الأخضر ومدينة الثقافة" بالعاصمة الإدارية
تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المشروعات المختلفة الجاري تنفيذها بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث بدأ الجولة بتفقد مدينة الثقافة والفنون والتي يجرى تنفيذها على مساحة 100 فدان، بجوار فندق الماسة، وتضم أكبر دار للأوبرا في الشرق الأوسط، و3 مسارح كبرى يتسع الواحد منها لأكثر من 2500 شخص، كما تضم مركزاً للإبداع الفني، ومتحفاً للفن الحديث، ومكتبة تسع لـ6 آلاف شخص، وقاعة عرض سينمائي مرتبطة بالأقمار الصناعية.
وانتقل الدكتور مصطفى مدبولي، لتفقد أعمال تنفيذ الحي السكني الخامس "جاردن سيتي الجديدة"، ومتابعة تطور الأعمال بمنطقة الفيلات والعمارات، وشدد على ضرورة الإسراع في تنفيذ وإنهاء مناطق متكاملة بالحي متضمنة تشطيب واجهات العمارات.
كما تابع رئيس مجلس الوزراء، سير العمل بكامل موقع الحديقة المركزية "النهر الأخضر"، حيث يقع النهر الأخضر ضمن المرحلة الأولى على مساحة 1000 فدان تقريبا، بطول 11 كم، ويمتد من الطريق الدائري الأوسطي والذي يعتبر البوابة الرئيسية لدخول العاصمة الإدارية الجديدة "منطقة الـGate Way"، ثم منطقة وسط المدينة، ثم منطقة الأعمال المركزية والتي تضم منطقة الأبراج "ناطحات السحاب"، وتنتهي المرحلة الأولى بالطريق الدائري الإقليمي، ويضم النهر الأخضر حدائق مركزية كبرى، ومسارح مفتوحة، وبحيرات صناعية، وبحيرات للفن والرسم، ومكتبات، ومطاعم، ومسطحات خضراء، على أعلى مستوى.
كما تفقد الدكتور مصطفى مدبولي منطقة الأعمال المركزية، والتي تنفذها شركة "CSCEC الصينية" وتضم 20 برجا يتوسطها أعلى برج بأفريقيا، وجارٍ تنفيذ أعمال الأساسات به، ومن المقرر بدء تنفيذ أعمال صب اللبشة المسلحة للأساسات به الشهر القادم، وسيستمر العمل بالصب أكثر من 80 ساعة متواصلة، مشددا على ضرورة عدم التوقف عن تنفيذ الأعمال ولو لساعة واحدة.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن البرج الأيقوني بالعاصمة الإدارية الجديدة بارتفاع 385 مترا، ويُعد أعلى برج في أفريقيا، حيث سيكون الربع الأول للبرج بنشاط تجاري وإداري، والنصف الأعلى بنشاط سكني، ثم الربع الأخير بنشاط فندقي.
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