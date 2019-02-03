أخبار مصر | رئيس الوزراء يفتتح دار الكتب بحضور حاكم الشارقة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء يفتتح دار الكتب بحضور حاكم الشارقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

افتتح الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء منذ قليل دار الكتب بباب الخلق بعد ترميمها وتطويرها وذلك بحضور وزيرة الثقافة ايناس عبد الدايم و حاكم السلطان محمد بن القاسمي الشارقة ، وخالد عناني وزير الاثار و الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف و شوفي علام مفتي الديار المصرية وحلمي النمنم وزير الثقافة السابق و محمد صابر عرب وزير الثقافة الاسبق .

وياتي هذا الترميم عقب الضرر الذي وقع على مبنى دار الكتب والوثائق في باب الخلق كان في الحادث الإرهابي الغاشم لمحاولة تفجير مدير أمن القاهرة في 24 يناير 2014.

يعتبر دار الكتب والوثائق القومية، إحدى الهيئات التابعة لوزارة الثقافة، أول مكتبة وطنية على مستوى العالم العربي، بدأت عام 1870 بمبادرة من علي باشا مبارك ناظر ديواني المعارف والأشغال العمومية آنذاك، لجمع كل ثمين من الكتب، وبعد ذلك، أصدر الخديوي إسماعيل مرسومًا بإنشاء دار الكتب المصرية التي كانت تعرف باسم "الكتبخانة الخديوية" إلى أن وضع الخديوي عباس حلمي الثاني حجر الأساس لمبنى باب الخلق عام 1899، وعلى مر الأعوام قدمت الدار الكثير من الخدمات للباحثين والدارسين من داخل وخارج مصر.

وكان مبنى دار الكتب بباب الخلق، قد تأثر بشكل كبير جراء الحادث الإرهابي الذي استهدف مديرية أمن القاهرة عام 2014 خاصة الجزء المواجه للمديرية والذي يضم العرض المتحفي والتصميمات الداخلية من أسقف وإضاءة وأثاث.

وبلغت تكاليف أعمال الترميم نحو 33 مليون جنيه، وهي منحة مقدمة من الشيخ محمد بن سلطان القاسمي حاكم الشارقة والذي يمثل داعمًا قويًا للثقافة العربية، حيث قام من قبل بتمويل إنشاء مبنى دار الكتب والوثائق القومية بالفسطاط.

ويضم الهيكل التنظيمي للمبنى: متحف دار الكتب، وقاعات بحث وإطلاع، معمل صيانة وترميم.

يشمل متحف دار الكتب مجموعة قيمة من أندر المقتنيات التراثية وأثمنها، وتُعَدُّ من أعظم ما خَلَّفته الثقافة الإسلامية والعربية، من أهمها: مخطوطات نادرة في الدين والطب والفلك والأدب واللغة، مكتوبة باللغات: العربية، والتركية، والفارسية. ومصاحف شريفة تتميَّز بجودة الخط، وبراعة الزخرفة، وجمال النقوش المُحلاة بالذهب. وبرديات عربية. ووثائق. و"فَرَمانات" بالعربية وبالتركية.

كما يضم مجموعة من المسكوكات والعملات ذات القيمة الأثرية المهمة، تضم: عملات ذهبية وفضية ونحاسية وبرونزية صُكَّت في عصور مختلفة، بالإضافة إلى مجموعة قيمة من: لوحات الخط العربي والخرائط النادرة وأوائل المطبوعات والدوريات.