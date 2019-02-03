أخبار مصر | وزيرة البيئة تبحث في الأكاديمية البحرية تدريب الطلاب ودعم مشروعات التخرج

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أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على أهمية دمج الشباب فى مسارات التنمية فى مصر، وخلق الكيانات الشبابية القادرة على الاندماج فى العمل البيئى، لذا تهتم وزارة البيئة بالاستثمار فى البشر من خلال بناء القدرات والتدريب والعمل مع الشباب داخل الجامعات وطلبة المدارس، لأنهم الجيل القادم لذا لابد من رفع الوعى لديهم كي يستطيعون تحمل كم التحديات الناتجة عن الأنشطة البشرية المتزايدة على كوكب الارض.

جاء ذلك خلال زيارة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، حيث استقبلها الدكتور اسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية والدكتور عبد المنعم سند مساعد رئيس الأكاديمية للدراسات البيئية والتنمية المستدامة.

وأوضحت فؤاد أن وزارة البيئة تعي أهمية البحث العلمي والكيانات التعليمية لدعم العمل البيئي، لذا نهتم بالإستفادة من خبرات أساتذة الأكاديمية وابتكارات طلابها في عدد من المجالات، واكدت ان بروتوكول التعاون مع الاكاديمية يتضمن العديد من المجالات ومنها تحديد الاحتياجات التدريبية الخاصة بالإدارة المركزية لمواجهة الأزمات والكوارث، ومراجعة خطط الطوارئ فى نهر النيل وفروعه، إلى جانب مراجعة بعض التعديلات الخاصة بقانون البيئة الجديد، وعرض استراتيجية الاتصال البيئى للوزارة على طلبة كلية الاعلام بالاكاديمية للحصول على مقترحاتهم فى هذا الشأن كما يتضمن رغبة الوزارة فى تدريب عدد من طلاب الاكاديمية فى المشروعات البيئية التابعة للوزارة.

وأضافت الوزيرة أننا نسعى للتعاون في الإعداد لمؤتمر الشباب الافريقي المقرر عقده فى أبريل القادم بمحافظة أسوان بالتعاون مع وزارة الصناعة واتحاد الصناعات، والعمل على حملة التوعية بمنظومة المخلفات وتدوير المخلفات الزراعية لانتاج البيوجاز في محافظة بورسعيد، بالإضافة إلى اختيار مجموعة من الطلاب بالاكاديمية للتدريب في المشروعات البيئية التابعة للوزارة، وتفعيل مشاركتهم فى الأحداث والاحتفالات البيئية مثل يوم الأرض في 22 ابريل، واحتفالية الأراضى الرطبة منتصف فبراير.

وطلبت الوزيرة بصفتها الرئيس الحالى لمؤتمر الأمم المتحدة لاتفاقية التنوع البيولوجى من القائمين على الاكاديمية دعم الوزارة في الحصول على آخر المستجدات عن التلوث البحرى من خلال البحث العلمي، ورفع وعي الطلاب بقضية التنوع البيولوجى وعلاقاتها بالحياة البحرية من خلال مبادرة اعرف محميتك.

وتضمن اللقاء عرضا لملخص تقديمى عن مركز ادارة الازمات بمجمع محاكيات المتكامل بالأسكندرية التابع للأكاديمية وكيفية التعامل مع كل ما يخص البحر من قيادة السفن وادارة الازمات البحرية، كما تم عرض ملحض عن معهد السلامة البحرية وكيفية التعامل مع الحوادث البحرية والتقليل من الآثار الناجمة عنها.

وأشادت فؤاد بالإجراءات التى اتخذتها الاكاديمية لدمج البعد البيئي، سواء من خلال الأبنية التعليمية أو من خلال تدريب الطلبة بالأكاديمية، كما أشادت بدور الأكاديمية فى دمج الطلاب فى الإجراءات التطبيقية بمختلف الكليات والتخصصات من خلال الإيمان بمبدأ أن كل فكرة قابلة للتطبيق.

ومن جانبه، أكد الدكتور اسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية على تطلعه إلى توثيق التعاون بين الأكاديمية والوزارة، ودعمها بمخرجات الأكاديمية من البحث العلمى واستخدام التكنولوجيات الحديثة، وخبرات أساتذة الاكاديمية ومشروعات الطلاب، مضيفا أن سعادة الباحث تتضاعف عندما يجد أبحاثه وابتكاراته قابلة للتطبيق وتخدم المجتمع بشكل حقيقي.

وقد تم إهداء درع الأكاديمية لوزيرة البيئة تكريما لها ولجهودها فى مجال العمل البيئى.