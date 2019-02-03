أخبار مصر | عاجل.. رئيس الوزراء يتفقد متحف الفن الإسلامي بحضور حاكم الشارقة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. رئيس الوزراء يتفقد متحف الفن الإسلامي بحضور حاكم الشارقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، متحف الفن الإسلامي، بباب الخلق، يرافقه السلطان محمد القاسم، حاكم الشارقة والدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة وذلك عقب تطويره .

ويعد متحف الفن الإسلامي بالقاهرة أكبر متحف إسلامي فني في العالم، حيث يضم حوالي 100 ألف تحفة أثرية -من الفنون الإسلامية المتنوعة- من الصين والهند وإيران مرورًا بفنون الأندلس والشام و الجزيرة العربية ومصر، كما يعتبر هذا المتحف هو أكبر معهد تعليمي في العالم مختص بالفن الإسلامي بصفة عامة، حيث يحوي بين جنباته الكثير من المقتنيات التي تتنوع في موادها ما بين العاج والأحجار والزجاج والأخشاب والمعان.