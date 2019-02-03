شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. مصرع شخص وإصابة 13 في انقلاب «ميكروباص» بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لقي شخص مصرعه وأصيب ١٣ آخرين بإصابات متنوعه في حادث انقلاب سيارة ميكروباص أثناء سيرها على الطريق الدولي الساحلي بشمال سيناء، وتم نقل الجثة والمصابين للمستشفي.

تلقت الأجهزة الأمنية بشمال سيناء إخطارا بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص أثناء سيرها على طريق «العريش /القنطرة شرق» الدولي، بمركز بئر العبد، نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد السائق.

أسفر الحادث عن مصرع، محمود السيد عبدالهادي، ٥٠ سنة، من مدينة العريش، وتم نقل جثته إلى ثلاجة مستشفي بئر العبدالمركزي

كما أسفر الحادث عن إصابة ١٣ آخرين بإصابات متنوعه، وهم كل من، خالد ابراهيم محمد، ١٠ سنوات، محمود محمد السيد، ٢٢سنة،محمود محمد خليل، ٤٥ سنة، ايهاب السيد محمود، ٤٦ سنة، كامل سليمان كامل، ٢٢ سنه، نجوي على رؤوف، ٣٠ سنة، مصطفي جمعه احمد، ٥٧ سنة، هبه احمد حافظ، ٣٦ سنة، ضياء احمد منير، ٣١ سنة، كمال محمد زيدان، ٣٠ سنة، محمد عودة حسين، ٣٥ سنة، أحمد عبدالمنعم زايد، ٣ سنوات، محمد عادل محمد، ٢٠ سنة.

وتم نقل المصابين إلى مستشفي بئر العبدالمركزي لتلقي العلاج اللازم، وأخطرت الجهات المعنية للتحقيق في الحادث.