شكرا لقرائتكم خبر عن ما لا تعرفه عن علاج وزارة الصحة لمرضى الجذام فى 10 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبذل وزارة الصحة جهودا كبيرة لعلاج مرضى الجذام منعا لوجود أى تفشيات للمرض بين المصريين، ما دفعهم لعزلهم فى مستعمرات خاصة حتى تمام الشفاء .

”الخليج 365” يستعرض فى تحليل معلوماتى آليات علاج الجذام، والخدمات التى توفرها الوزارة للتخلص من المرض .

1- معدلات الشفاء من مرض الجذام فى مصر خلال عام 2018 وصل إلى 94% من الإصابات بالمرض.

2- العالم يحتفل باليوم العالمى للجذام فى يوم 27 يناير من كل عام.

3- معدل اكتشاف مرض الجذام خلال العام الماضى كان أقل من حالة واحدة لكل 100 ألف نسمة.

4- الجذام مرض بكتيرى، وقابل للشفاء ووزارة الصحة توفر العلاج بالمجان .

5- توجد 18 عيادة جلدية وجذام فى مختلف محافظات الجمهورية، والمرضى يتلقون علاجهم دون الحاجة لعزلهم أو حجزهم.

6- مريض الجذام يصبح غير معدٍ بمجرد تناوله الجرعة الأولى من علاجه.

7- معدل الإصابة فى مصر هو أقل من 500 حالة سنويا، وهو أقل من حالة واحدة لكل 100 ألف نسمة منذ عام 1994.

8- وزارة الصحة والسكان توفر خدمات الغيار الجراحى والعلاج طبيعى للحالات المصابة بمرض الجذام، بالمجان.

9- المرض قابل للشفاء بشرط الاكتشاف المبكر له، والعلاج المنتظم وفترة حضانة المرض تتراوح بين 3 إلى 5 أعوام.

10- يتم تشخيص الإصابة بالمرض عبر ظهور بقع جلدية باهتة اللون مع ضعف أو فقد الإحساس بها، ووجود تضخم فى الأعصاب الطرفية مع فقد الإحساس أو ضعف فى العضلات المرتبطة بهذه الأعصاب.