أخبار مصر | اليوم.. افتتاح أعمال التطويرات الخاصة بمدرسة العروبة الابتدائية بحضور وزيري التضامن والتعليم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. افتتاح أعمال التطويرات الخاصة بمدرسة العروبة الابتدائية بحضور وزيري التضامن والتعليم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تشهد غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، اليوم الأحد، برافقه الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء احمد راشد محافظ الجيزة، وحسام بدراوى رئيس مجلس ادارة جمعية تكاتف، والسفير اليابانى بمصر، افتتاح أعمال التطويرات الخاصة بمدرسة العروبة الإبتدائية بإمبابة بالجيزة والتى قامت بها جمعية تكاتف بالتعاون مع برنامج المنح اليابانية.

هذا وقد بلغت التكلفة الاجمالية لاعمال تطويرات المدرسة 6 مليون جنيه منها 4 مليون جنيه و800 الف مقدمة من الجانب اليابانى و20% من اجمالى التكلفة مقدمة من جمعية تكاتف، حيث شملت اعمال التطوير الاثاثات والتجهيزات والتطوير الانشائى وبرامج بناء القدرات المدرسين والبرامج التنموية والترفهية للطلبة واولياء الامور، كما شملت الاعمال التنموية المستمرة لرفع كفاءة المدرسين والطلبة ليصل سعة المدرسة الى 624 طالب وطالبة مقابل 451 طالب وطالبة مع الالتزام بكود المعاقين وتجهيز معمل للعلوم ودورات مياه اضافة الى انشاء قسم لرياض الاطفال منفصل عن المرحلة الابتدائية وتوفير غرف للانشطة باعادة استغلال المساحات والفراغات بالمدرسة.

و تعد مدرسة العروبة الإبتدائية بإمبابة بالجيزة، هى المدرسة الثانية و التى قامت الجمعية بتطويرها من خلال التعاون مع البرنامج اليابانى والمدرسة رقم 25 والتى قامت الجمعية بتطويرها على مستوى محافظات القاهرة –الجيزة – القليوبية – بنى سويف – السويس.

وكانت أطلقت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطى، من داخل جناح الوزارة بمعرض الكتاب عمل قصصي جديد بعنوان "أنت البطل" في إطار حملة "إنت أقوي من المخدرات" و التي قادها سفير الحملة اللاعب الدولي محمد صلاح.

تدور أحداث قصة " أنت بطل " عن الطفل المصري "عمر 13 عاما" الذي لم يكن يعلم أن حلمه بالتقاط صورة مع النجم "محمد صلاح" سيدخل به إلى مغامرة مثيرة في عالم الإدمان.

ويقع صديق له فى دائرة تعاطى المخدرات بسبب أصدقاء السوء ،دون أن يعرف بأن تراجع مستوى أداء صديقه فى الرياضة وعدم انتظامه فى الدراسة نتيجة التدخين وتعاطيه المخدرات، ويتذكر بأن اللاعب الدولى قاد حملة "انت أقوى من المخدرات" وان صورة اللاعب مع شعار الحملة على سُوَر مدرسته.

ويقوم بالبحث عن اى وسيلة تمكنه من التواصل مع النجم العالمى لطلب المساعدة فى إنقاذ صديقه، حيث قام بالتواصل مع البريد الإليكتروني للنادى الذى يلعب فيه محمد صلاح وتستمر احداث القصة فى العديد من المفاجئات حتى ظهور اللاعب الدولى فى النهاية.

ويأتي ذلك على هامش أفتتاح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، اليوم معرض القاهرة الدولى للكتاب وتفقده جناح صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي، وبحضور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن - مدير الصندوق.