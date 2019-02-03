شكرا لقرائتكم خبر عن رصف الشوارع المحيطة بمحطة مترو المرج وإنشاء حديقة جديدة تمهيدا لافتتاح المحطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل الأجهزة التنفيذية بحى المرج أعمال رفع كفاءة المنطقة المحيطة بمحطة المرج الجديدة، فى إطار الاستعداد لافتتاح وزارة النقل للمحطة.



وقال المهندس إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، إن حى المرج بدأ برصف الشوارع المحيطة بالمحطة، وسيتم إنشاء حديقة بالقرب من المحطة، بناء على طلب سكان المنطقة.



وفى إطار تطوير ميدان المرج وإنشاء حديقة عامة بالميدان أصدر العميد على عبد الله، رئيس الحى، تعليماته بتركيب وزرع أعمدة إنارة مع تركيب كشافات ليد للأعمدة مع تغيير كشافات صوديوم موفرة بالكشافات الليد بمعرفة إدارة الإنارة بالحى.