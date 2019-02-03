شكرا لقرائتكم خبر عن "تعليم المنوفية": اليوم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية عقب اعتمادها من المحافظ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور مختار شاهين وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، أنه تم الانتهاء من تصحيح أوراق إجابات الشهادة الإعدادية بجميع مدارس الإدارات التعليمية بمحافظة المنوفية. وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أنه سوف يتم إعلان النتيجة اليوم الأحد، وذلك عقب الانتهاء من أعمال المراجعة ورصد وتجميع الدرجات النهائية، والتى تتم الآن بالكنترول الرئيسى بشبين الكوم لجميع الإدارات التعليمية بكافة أنحاء المحافظة، واعتمادها من اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، مؤكدا أنه تم توفير سبل الراحة للمعلمين الذين يقومون برصد الدرجات من أجل عدم حدوث أى أخطاء فى رصد النتائج.

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