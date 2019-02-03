شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التخطيط تتفقد اليوم منجم الفوسفات وتفتتح مراكز تكنولوجية بالوادى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، أن الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، سوف تزور المحافظة اليوم الأحد، وذلك لافتتاح المركز التكنولوجى بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة، وكذلك افتتاح المراكز التكنولوجية بمراكز المدن عن طريق الفيديو كونفراس .

وأضاف الزملوط، أنه سيتم عرض الخطة الاستثمارية للمحافظة بقاعة الديوان العام، ويليها تفقد مشروع فوسفات أبو طرطور واستعراض مقومات المشروع وخطة التطوير، وإنشاء أكبر مجمع الأسمدة الفوسفاتية بالموقع.