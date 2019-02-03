أخبار مصر | بيان مهم من الأرصاد بشأن حالة الطقس اليوم الأحد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيان مهم من الأرصاد بشأن حالة الطقس اليوم الأحد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حذر الدكتور وحيد سعودي؛ خبير الأرصاد والتحاليل الجوية، عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك" من حالة الطقس بدءًا من اليوم الأحد وحتى نهاية الأسبوع الجاري.

وشهدت القاهرة وعدد من المحافظات، منذ قليل، هبوب عاصفة قوية غير متوقعة على مختلف أنحاء القاهرة والمحافظات، بشكل يخالف توقعات هيئة الأرصاد الجوية.

ولفت الدكتور وحيد سعودي إلى أنه من اليوم وحتى الإثنين 4 فبراير؛ يشهد الطقس قمة الاستقرار والاعتدال والتحسن في الأحوال الجوية دون أي ظواهر جوية حرجة مؤثرة على الأنشطة اليومية سواء بريًا أو بحريًا، سوى عودة ظهور الشبورة المائية في الصباح الباكر على الطرق، قد تصل أحيانًا لحد الضباب (وهو انخفاض الرؤية لأقل من 1000 متر).

وأضاف "سعودي" أنه بدءًا من الثلاثاء 5 فبراير، تميل درجات الحرارة نحو الانخفاض من 2 إلى 3 درجات، ليسود طقس مائل للبرودة على شمال البلاد، يكون معتدلا على محافظات الصعيد خلال ساعات النهار وشديد البرودة ليلًا على كافة الأنحاء.

ونوه بأن الرياح ستنشط اعتبارًا من مساء الثلاثاء حتى مساء الأربعاء بسرعات وشدة متوسطة، دون تأثير على الأنشطة اليومية، سوى التحفظ على القيام بأي أنشطة بحرية فوق مسطح البحر المتوسط، على أن يستقر الطقس وتهدأ الرياح اعتبارًا من صباح يوم الخميس 7 فبراير.

كما أكد "سعودي" أن الأحوال الجوية تسمح بحركة السفر والاستمتاع بإجازة منتصف العام الدراسي، والانطلاق إلى جميع المتنزهات والحدائق العامة بكل اطمئنان، مشيرا إلى أنه يمكن السفر لشرم الشيخ والغردقة والعين السخنة ونويبع وإلى مدن وسط سيناء، وكذا إلى الأقصر وأسوان وأبو سمبل والاستمتاع بمسطح البحر الأحمر وكذلك بالشواطئ المطلة عليه.

وقال "سعودي" عبر المنشور: "بعد تحليلي ودراستي باستفاضة لخرائط توزيعات الضغط خاصة السطحية الصادرة من نماذج عدة، اكتشفت بأنني لم أشاهد مثل هذه التوزيعات الضغطية من قبل على مدار عدة سنوات سابقة، إذ إننا سنشاهد الفصول الأربعة (الشتاء والربيع والصيف والخريف) خلال الأسبوع المقبل، والذي يبدأ يوم اليوم وينتهي يوم الجمعة 8 فبراير الجاري".

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الأحد طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للدفء على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.

كما يتوقع الخبراء أن تتكون الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد تكون كثيفة على بعض المناطق، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة .

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيهما يتراوح من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية على البحر المتوسط شمالية غربية وعلى البحر الأحمر شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 11 22

شبين الكوم 10 21

طنطا 11 20

دمنهور 07 20

الإسكندرية 07 19

بلطيم 07 19

مطروح 09 19

السلوم 10 21

سيوة 03 24

بورسعيد 14 19

دمياط 13 19

الزقازيق 08 20

الاسماعيلية 05 21

السويس 10 21

العريش 13 20

رفح 13 19

رأس سدر 11 21

نخل 00 21

نويبع 13 23

طابا 12 21

كاترين 00 19

الطور 12 20

شرم الشيخ 16 24

الغردقة 14 23

مرسى علم 15 23

الفيوم 09 22

بنى سويف 08 22

المنيا 06 22

أسيوط 06 22

سوهاج 07 23

قنا 08 25

الأقصر 07 26

أسوان 10 26

أبوسمبل 11 25

الوادى الجديد 12 25

شلاتين 17 26

ابو رماد 18 25

راس حدربة 18 25

حلايب 19 24

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 20 32

المدينة 14 27

الرياض 13 26

المنامة 16 21

أبوظبى 18 27

الدوحة 16 24

الكويت 10 22

دمشق 01- 13

بيروت 12 17

عمان 03 15

القدس 04 14

غزة 07 19

بغداد 06 20

مسقط 20 27

صنعاء 06 23

الخرطوم 20 34

طرابلس 10 26

تونس 07 20

الجزائر 06 14

الرباط 08 15

نواكشوط 15 27

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 01 08

اسطنبول 06 13

اسلام اباد 04 18

نيودلهى 08 20

جاكرتا 24 28

بكين 02- 06

كوالامبور 24 31

طوكيو 01 09

أثينا 10 14

روما 10 14

باريس 01 05

مدريد 04 10

برلين 01 03

لندن 01 04

مونتريال 12- 10-

موسكو 04- 01-

نيويورك 06- 01-

واشنطن 05- 01