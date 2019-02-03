انت الان تتابع محمود بدر: عرض تعديلات دستورية على رئيس البرلمان غدا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
قال محمود بدر عضو مجلس النواب، إن عددا من النواب سيتقدمون بتعديلات دستورية إلى الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، غدًا الأحد، بعد الحصول على موافقة "خُمس أعضاء البرلمان طبقًا لما ينص عليه الدستور"، حسب تعبيره. وقال "بدر" في تدوينة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": "وقعت منذ قليل ضمن مجموعة من زملائي أعضاء مجلس النواب (خُمس الأعضاء طبقًا للدستور) علي تقديم بعض التعديلات الدستورية إلي رئيس مجلس النواب غدًا بإذن الله تمهيدًا للمضي قدمًا بالإجراءات الدستورية الصحيحة.. والله الموفق والمستعان".
وتنص المادة 226 من الدستور، على أن "لرئيس الجمهورية، أو لخٌمس أعضاء مجلس النواب، طلب تعديل مادة، أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أنيُذكر فى الطلب المواد المطلوب تعديلها، وأسباب التعديل. ويناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه، ويصدرالمجلس قراره بقبول طلب التعديل كلياً، أو جزئياً
وتنص المادة 226 من الدستور، على أن "لرئيس الجمهورية، أو لخٌمس أعضاء مجلس النواب، طلب تعديل مادة، أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن
يُذكر فى الطلب المواد المطلوب تعديلها، وأسباب التعديل. ويناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه، ويصدر
المجلس قراره بقبول طلب التعديل كلياً، أو جزئياً بأغلبية أعضائه. وإذا وافق المجلس على طلب التعديل، يناقش نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يوماً من تاريخ الموافقة، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس، عرض على الشعب لاستفتائه عليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور هذه الموافقة. وفى جميع الأحوال، لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أوبمبادئ الحرية، أوالمساواة، ما لم يكن التعديل متعلقاً بالمزيد من الضمانات".
كانت هذه تفاصيل خبر محمود بدر: عرض تعديلات دستورية على رئيس البرلمان غدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.