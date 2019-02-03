انت الان تتابع محمود بدر: عرض تعديلات دستورية على رئيس البرلمان غدا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

قال محمود بدر عضو مجلس النواب، إن عددا من النواب سيتقدمون بتعديلات دستورية إلى الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، غدًا الأحد، بعد الحصول على موافقة "خُمس أعضاء البرلمان طبقًا لما ينص عليه الدستور"، حسب تعبيره. وقال "بدر" في تدوينة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": "وقعت منذ قليل ضمن مجموعة من زملائي أعضاء مجلس النواب (خُمس الأعضاء طبقًا للدستور) علي تقديم بعض التعديلات الدستورية إلي رئيس مجلس النواب غدًا بإذن الله تمهيدًا للمضي قدمًا بالإجراءات الدستورية الصحيحة.. والله الموفق والمستعان".

وتنص المادة 226 من الدستور، على أن "لرئيس الجمهورية، أو لخٌمس أعضاء مجلس النواب، طلب تعديل مادة، أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أنيُذكر فى الطلب المواد المطلوب تعديلها، وأسباب التعديل. ويناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه، ويصدرالمجلس قراره بقبول طلب التعديل كلياً، أو جزئياً