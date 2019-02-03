شكرا لقرائتكم خبر عن توفيق عكاشة: المنتخب القطري «شرّف الكرة العربية» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد الإعلامي توفيق عكاشة بصعود المنتخب القطري إلى نهائي كاس الأمم الآسيوية، بعد فوزه بالبطولة على حساب نظيره الياباني الجمعة الماضي.

وقال «عكاشة» في برنامجه على قناة «الحياة اليوم»، مساء السبت: «المنتخب القطري يشرف الكرة العربية، وهيلعب على نهائي الكأس مع اليابان».

وأعلن مؤازرة المنتخب القطري في مواجهة اليابان، قائلًا: «إحنا بندعم طبعًا المنتخب العربي، حاجة فرض علينا، لأنه في النهاية هؤلاء هم العرب».

واختتم بعد إخباره من فريق الإعداد بفوز المنتخب القطري وتتويجه بالبطولة قائلًا: «أنا مش متابع حاجة، إذا كانوا غلبوا أو اتغلبوا، أنا عرفت من زمان إنهم وصلوا وخلاص».

وتوج المنتخب القطري ببطولة كأس أمم آسيا على حساب نظيره الياباني في المباراة النهائية، الجمعة الماضي، ضمن منافسات البطولة التي استضافتها دولة الإمارات العربية المتحدة.