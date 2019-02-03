صلاح فوزي يطالب بتعديل مخصصات الصحة والتعليم والبحث العلمي في الدستور (فيديو)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
دعا الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، إلى «تعديل المواد التي تحتوي على نسب في الدستور المصري، والإبقاء على المواد التي تحمل أرقامًا حتمية مثل المادة المتعلقة بفترات انتخاب مجلس النواب».
وقال في لقائه مع قناة «دي إم سي»، مساء السبت: «أنا مع وجود مواد الأرقام الحتمية، لكن مواد النسب مثل التعليم والصحة والبحث العلمي، لأن الناتج القومي الإجمالي مقياس لمجموع ما ينتج داخل الدولة من إنتاج وخدمات».
وأضاف: «هذا المجموع يشكل الاقتصاد الرسمي والخفي، ولا يمكن حصره، ولكنه يأتي بالتقريب، الناتج القومي الإجمالي حاليا 4.7 تريليون جنيه، لو خصصنا 10% للتعليم والصحة والبحث العلمي سنكلف نحو 60% من الموازنة العامة».
وتساءل: «ماذا سيبقى للدعم؟ ماذا سيبقى للخدمات المعتادة؟ وزارة العدل والداخلية؟ ماذ ا سيبقى للسفارات؟ ماذا سيبقى لخدمة الدين؟ يجب ألا نربط هذه الموضوعات بنسب لاستحالة الالتزام بها».
وينص الدستور المصري على تخصيص نسبة للتعليم قبل الجامعي لا تقل عن 4% من الناتج القومي الإجمالي، ونسبة لا تقل عن 3% للصحة، ونسبة لا تقل عن 2% للتعليم الجامعي، وننسبة لا تقل عن 1% للبحث العلمي.
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