شكرا لقرائتكم خبر عن 6 مشروعات قوانين أمام لجان البرلمان × 7 أيام.. أبرزها السياحة الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد اللجان النوعية المختلفة بمجلس النواب والبالغ عددها 25 لجنة، الأسبوع الجارى مناقشة عدد من القضايا والملفات الهامة، سواء التشريعية أو فيما يتعلق بالأدوات الرقابية المُحالة إليها، حيث تنظر اللجان البرلمانية علي مدار الأسبوع نحو 6 مشروعات قوانين.

وتنظر لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، اليوم الأحد، مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الشركة العامة للبترول للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية خير بالصحراء الشرقية ج. م. ع، بالاشتراك مع مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

فيما تواصل لجنة السياحة والطيران، خلال اجتماعاتها المزمع عقدها اليوم والثلاثاء، نظر مشروع قانون بتنظيم السياحة الصحية، والمقدم من النائب عمرو صدقي وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، وذلك بالاشترك مع لجان الشئون الصحية، الطاقة والبيئة، الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية).

وتبدأ لجنة الشؤون الأقتصادية بمجلس النواب، خلال اجتماعها غدا الإثنين، مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى، وذلك من حيث المبدأ، على أن تواصل مناقشتة خلال اجتماعها المزمع عقده الثلاثاء.

كذلك تواصل لجنة الدفاع والأمن القومي برئاسة اللواء كمال عامر، يومي الإثنين والثلاثاء مناقشة مشروع قانون المرور الجديد المقدم من الحكومة، ومشروعات القوانين المقدمة من النواب فى ذات الشأن، وذلك بالاشتراك مع مكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الخطة والموازنة، الصناعة، النقل والمواصلات، الإدارة المحلية.

فيما تواصل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة النائب بهاء أبو شقة، نظر مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القوانين: 1 لسنة 1973 في شان المنشآت السياحية والفندقية، والمرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، ومكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015، كما تناقش لجنة الأسكان والمرافق مشروع القانون المقدم من النواب بتعديل بعض أحكام قانون نقابة المهندسين والصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1974.