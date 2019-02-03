شكرا لقرائتكم خبر عن وزير القوى العاملة يفتتح اليوم ملتقى توظيف يوفر 11 ألف فرصة عمل ببنى سويف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يفتتح محمد سعفان، وزير القوى العاملة، اليوم الأحد، بالصالة المغطاة باستاد بني سويف الرياضى، فعاليات ملتقى توظيف للشباب الذى يوفر 11 ألف فرصة عمل للشباب (ذكور وإناث) توفرها نحو 50 شركة، بحد أدنى فى الأجر 1500 جنيه وأقصى 3000 جنيه، وذلك فى إطار تنفيذ مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى لتوفير فرص عمل لائقة من أجل "حياة كريمة".

وأعرب الوزير، عن أمله فى شغل جميع الوظائف المتاحة بنسبة، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على إقامة هذه الملتقيات على مستوى جميع المحافظات لخدمة شباب مصر ومساعدتهم في الحصول على فرصة عمل، والمساهمة فى حل مشكلة البطالة بخفض معدلاتها.