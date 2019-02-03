شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على القرى الأكثر احتياجا للاستفادة من مبادرة الرئيس "حياة كريمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد محافظة الجيزة لتنفيذ مبادرة "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس السيسى، وذلك من خلال دراسة احتياجات كل قرية ومنطقة لوضع استراتيجية لتوفير هذه الاحتياجات، بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية ووزارة التضامن الاجتماعى.

وتشارك الجمعيات الخيرية بشكل كبير فى المبادرة لتقديم الدعم للقرى التى تحتاج إلى خدمات أو أشياء أخرى، مثل المسكن أو المأكل أو العلاج، وذلك بتنسيق كامل مع وزارة التضامن الاجتماعى التى تشرف على تنفيذ المبادرة.

من جانبها قالت الدكتورة لمياء عبد القادر، نائب محافظ الجيزة لشئون المجتمع والمرأة، إن هناك دراسة تتم إعدادها مع التضامن الاجتماعى والجمعيات الأهلية لتحديد القرى والمناطق التى تحتاج إلى خدمات، مشيرة إلى أن احتياجات القرى يتم تحديدها من خلال القوافل التى نفذتها المحافظة بمختلف أنواعها لجميع المناطق بالمحافظة.

وأضافت نائب محافظ الجيزة لـ"الخليج 365" أن كل من الجمعيات الأهلية ومديرية التضامن الاجتماعى ستقدم خطة ودراسة لدور الجمعيات وكيفية تقديم الخدمات، مؤكدة أن عددا كبيرا من القرى ستدخل فى المبادرة، مشيرة إلى أن أغلب قرى المراكز تحتاج لخدمات صحية نتيجة نقص الأطباء بها.

وأكدت مصادر بالمحافظة أن أفقر قرى المحافظة هى قرية الأقواز التابعة لمركز ومدينة الصف، ويليها عدد من القرى الأخرى مثل قرى بمدينة العياط وقريتين بأطفيح مثل منيل سلطان وقرى بمركز الحوامدية مثل قرية الشيخ عتمان.

وقال صبرى عبد الحميد، مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالجيزة، إن هناك اجتماعات تنسيقية مع الجمعيات الأهلية من خلال وزارة التضامن، مشيرا إلى أنه سيتم تحديد أولويات التى تحتاجها القرى .

من جانبه أكد هانى عبد الفتاح، مدير إحدى الجمعيات الخيرية، أن المؤسسة ستقدم نوعين من الخدمات بالمبادرة أولها إجراء عمليات للعيون للمرضى وتركيب وصلات المياه بالمنازل التى تحتاج لذلك، مشيرا إلى أن هناك اقتراحات بالميزانية يتم تقديمها لوزارة التضامن الاجتماعى.

وأضاف عبد الفتاح، لـ"الخليج 365"، أن المبادرة ستقدم فرص عمل كثيرة لأبناء القرى التى ستستفيد منها، مثل عمال البناء وذلك بأجر مادى، حيث ستتم الاستعانة بالمهن الموجودة فى كل قرية فى تنفيذ المبادرة فيها، مشيرا إلى المبادرة ستوحد الجهود لخدمة المواطنين وهذه من الأشياء المهمة.

وبدوره قال عبد الله المقدم، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية بالجيزة، إن مبادرة الرئيس "حياة كريمة" تعد وسام شرف لدور الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى، وما تقوم به لمساعدة القرى والأسر الأكثر احتياجا بكل المحافظات.

وأضاف رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية بالجيزة، فى تصريحات خاصة، أن اتحاد الجمعيات يدرس الآن مع الجمعيات الأهلية الكبرى ومنظمات المجتمع المدنى، وضع خطة لحصر اللأماكن الأكثر احتياجا بمحافظ الجيزة، لبدء تطبيق مبادرة الرئيس، مشيرا إلى أن بعض الأماكن الأكثر احتياجا بمحافظة الجيزة تم حصر جزء منها خلال الفترة الماضية، من أجل تنظيم القوافل التنموية التى تم تنظيمها بالتنسيق بين محافظة الجيزة، متمثلة فى مديرية التضامن الاجتماعى.