شكرا لقرائتكم خبر عن "الأطباء" تطالب باعتماد تحاليل فيروس سى الموثقة علميا حال سفر أعضائها للخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاطبت نقابة الأطباء الدكتور وحيد دوس رئيس اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، لإبداء الرأى العلمى فى الأسلوب العلمى الصحيح لإثبات الإصابة بمرض فيروس الكبدى سى من عدمه، بعد ورود شكاوى من بعض الأطباء يتضررون من استمرار منعهم من السفر للعمل ببعض الدول العربية نظرا لإصابتهم بالفيروس الكبدى سى، وذلك على الرغم من استكمال علاجهم وشفائهم التام من هذا المرض، ثم ثبوت خلوهم من الفيروس بالتحاليل المعملية "P.C.R".

وقالت نقابة الأطباء إن بعض الدول ما زالت تعتمد فى تقرير اللياقة الطبية على تحاليل الأجسام المضادة فقط، على الرغم من أن تحاليل الأجسام المضادة سوف تستمر بإيجابية على الرغم من خلو الجسم من المرض بعد تمام الشفاء.

وأكدت النقابة أن مصر نفذت برنامجا ناجحا لعلاج المواطنين من الفيروس الكبدى سى، ونثمن الجهود المبذولة من اللجنة فى هذا النجاح والتى نتج عنها شفاء الأغلبية العظمى من المصابين بهذا الفيروس، كما أن النقابة ترغب فى مخاطبة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة حتى تقوم بالتواصل مع الجهات السلطات الصحية المسئولة بهذه الدول حتى تقوم بالاعتماد على تحاليل الفيروسات الموثقة علميا، لبيان اللياقة الطبية للعمل بها وليس على تحاليل الأجسام المضادة.

وطالبت نقابة الأطباء الدكتور وحيد دوس رئيس اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية بإبداء الرأى العلمى فى الأسلوب العلمى الصحيح لإثبات الإصابة بمرض الفيروس الكبدى سى من عدمه، وإفادتها بذلك حتى يتسنى لها إتخاذ ما يلزم من إجراءات.