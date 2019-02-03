شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الغربية يكرم عددًا من أسر شهداء الشرطة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرّم اللواء مهندس هشام السعيد، محافظ الغربية، مساء السبت، عددا من أسر الشهداء خلال احتفالية نظمتها مديرية الثقافة بالغربية بعنوان «الشرطة المصرية- بطولات وتضحيات».

وأعرب محافظ الغربية في كلمته عن تقديره لرجال الشرطة الذين ضحوا بأرواحهم من أجل توفير الأمن والأمان والحفاظ على مؤسسات الدولة، معربا عن شكره لرجال القوات المسلحة الذين قدموا التضحيات للقضاء على الإرهاب بكافة أشكاله، مؤكدا فخر كل أم بابنها وكل زوجة بزوجها البطل الذي ضحى بحياته من أجل حماية الوطن وتوفير الأمن والأمان للمصريين والقضاء على الإرهاب الغاشم الذي لا دين له ولا وطن.

وأكد مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الغربية اللواء طارق حسونة، خلال الاحتفال، على الدور الذي قدمه الشهداء في استمرارية الدولة والحفاظ على أمنها واستقرارها، منوها بإصرار رجال القوات المسلحة والشرطة على القضاء على الإرهاب.