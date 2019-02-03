شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. إغلاق باب الترشح على مقعد دائرة أشمون.. و10 مرشحين حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تغلق لجنة تلقى طلبات المرشحين للانتخابات التكميلية عن مقعد دائرة مركز أشمون، بمحافظة المنوفية، لوفاة نائبها محمود الخشن، اليوم الأحد، باب تلقى أوراق المرشحين بعد انتهاء المدة القانونية التى حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات .

وبلغ عدد المرشحين الذين تقدموا بأوراق ترشحهم على المقعد الخالى بدائرة مركز أشمون 10 مرشحين حتى الآن بينهم 5 من الأحزاب السياسية، و5 من المستقلين.

ومن المقرر عقب إغلاق باب الترشح أن تقوم الهيئة بإعلان كشف أسماء المترشحين ورموزهم غدًا الإثنين، على أن يتم تقديم الطعن عليها أمام محكمة القضاء الإدارى اعتبارا من 4 فبراير وحتى الأربعاء 6 فبراير، على أن تفصل المحكمة فيها من يوم 6 وحتى يوم 11 فبراير .

كما تعلن الهيئة القائمة النهائية للمرشحين يوم الثلاثاء 12 فبراير، وأن يكون اليوم التالى للتنازلات، على أن يتم نشرها يوم 18 فبراير، وتبدأ فترة الصمت الدعائى يوم 28 فبراير، وأن يتم البدء فى الانتخاب بالخارج يومى الجمعة والسبت الموافقين 1 و 2 مارس بالخارج، وتصويت المصريين فى الداخل يومى و10، و11 مارس، وفى حالة الإعادة تكون عملية تصويت المصريين بالخارج 5 و6 أبريل، وفى الداخل 14، و15 أبريل.

كان المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، دعا الناخبين بمركز أشمون بمحافظة المنوفية، إلى التصويت في الانتخابات التكميلية، بعد خلو المقعد بوفاة النائب محمود الخشن الذى كان يشغله، إثر أزمة قلبية حادة.