هل فكرت فى موقفك القانونى حال رفضك الاستجابة لاستدعاء النيابة ؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إذا تسلمت طلب استدعاء من النيابة العامة فى قضية ما، ولم تلتزم بالحضور في الجلسة المحددة، فستكون معرضا إما للقبض عليك أو الضبط والاحضار ، بحسب موقفك القانونى.
إذا كنت متهما، جاز للنيابة العامة إذا لم يحضر المتهم بعد تكليفه الحضور دون عذر مقبول أن تصدر أمراً بالقبض عليه، وإن كانت الدعوى مما لا يجوز فيه حبس المتهم احتياطياً.
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