شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. وضع حجر الأساس للجامعة الألمانية التطبيقية بالعاصمة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يضع كلا من د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وبيتر ألتماير، الوزير الاتحادى للاقتصاد والطاقة بجمهورية ألمانيا الاتحادية، حجر الأساس للجامعة الألمانية الدولية "للعلوم التطبيقية" بالعاصمة الإدارية الجديدة، عصر اليوم الأحد.

كان مجلس الوزراء، وافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية إنشاء الجامعة الألمانية الدولية "جامعة للعلوم التطبيقية فى العاصمة الإدارية الجديدة"، الموقعة بين وزارة التعليم العالى والبحث العلمى بجمهورية مصر العربية، والمركز الألمانى للدراسات الدولية ممثلًا عن تحالف الجامعات التطبيقية الألمانية.