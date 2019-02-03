شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. وضع حجر الأساس للجامعة الألمانية التطبيقية بالعاصمة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يضع كلا من د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وبيتر ألتماير، الوزير الاتحادى للاقتصاد والطاقة بجمهورية ألمانيا الاتحادية، حجر الأساس للجامعة الألمانية الدولية "للعلوم التطبيقية" بالعاصمة الإدارية الجديدة، عصر اليوم الأحد.
كان مجلس الوزراء، وافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية إنشاء الجامعة الألمانية الدولية "جامعة للعلوم التطبيقية فى العاصمة الإدارية الجديدة"، الموقعة بين وزارة التعليم العالى والبحث العلمى بجمهورية مصر العربية، والمركز الألمانى للدراسات الدولية ممثلًا عن تحالف الجامعات التطبيقية الألمانية.
كانت هذه تفاصيل خبر اليوم.. وضع حجر الأساس للجامعة الألمانية التطبيقية بالعاصمة الإدارية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.