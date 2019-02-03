التعليم تواصل تدريب المعلمين على النظام الجديد استعداد للتابلت والترم الثانى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تدريب المعلمين على النظام الجديد للتعليم، سواء فى المرحلة الابتدائية أو الصف الأول الثانوى، استعدادا لتوزيع التابلت على طلاب الصف الأول الثانوى فى الفصل الدراسى الثانى، حيث تبدأ محافظة القاهرة تدريب المعلمين فى الصفوف الأولى، كما يتم تدريب معلمى الصف الأول الثانوى فى المدينة التعليمية بأكتوبر.
جدير بالذكر أن تدريب المعلمين يستهدف رفع الكفاءة المهنية والعملية، والتنمية المستدامة لدى أعضاء هيئة التدريس، إضافة إلى تدريبهم على وسائل التكنولوجيا الحديثة.
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