"أفريقية النواب" تستعرض خطة "النقل" لتسهيل الحركة لأفريقيا.. اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
تعقد لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، رئيس اللجنة، اجتماعًا، اليوم الأحد، بحضور الدكتور هشام عرفات، وزير النقل.
ومن المقرر أن يناقش الاجتماع خطة وزارة النقل لتسهيل حركة الأفراد والبضائع لأفريقيا خاصة مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي 2019.
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