وزيرة الهجرة تشارك في مؤتمر "الإخوة الإنسانية" بالإمارات.. اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

تشارك السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الأحد، في المؤتمر العالمي للأخوة الإنسانية المقرر عقده على مدار يومي 3 و4 فبراير الجاري في الإمارات.

ويجرى تنظيم المؤتمر على هامش الزيارة التاريخية التي تجمع البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، والدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، على أرض الإمارات.