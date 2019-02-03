محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
تشارك السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الأحد، في المؤتمر العالمي للأخوة الإنسانية المقرر عقده على مدار يومي 3 و4 فبراير الجاري في الإمارات.
ويجرى تنظيم المؤتمر على هامش الزيارة التاريخية التي تجمع البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، والدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، على أرض الإمارات.
كانت هذه تفاصيل خبر وزيرة الهجرة تشارك في مؤتمر "الإخوة الإنسانية" بالإمارات.. اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.