إعادة إجراءات محاكمة 7 متهمين بقضية "أحداث أطفيح" الأحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

تستمع محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الأحد، مرافعة الدفاع في إعادة إجراءات محاكمة 7 متهمين بينهم 6 محبوسين وأخر مفرج عنه قاموا باقتحام مركز شرطة أطفيح، واضراب النيران فيه والتعدي على قوات الشرطة، عقب اعتصامي فض رابعة والنهضة والمعروفة إعلاميًا بقضية "اقتحام مركز شرطة أطفيح".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين سامح داوود ومحمد عمار والسعيد محمود وبسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

وكانت النيابة، أحالت المتهمين وآخرين للمحاكمة الجنائية بعد أن وجهت لهم تهم عدة منها التجمهر والتلويح بالعنف وإثارة الشغب، واقتحام مركز شرطة أطفيح وإشعال النيران به، والشروع في القتل وتأليف عصابة مزودة بالأسلحة والذخائر، وزجاجات المولوتوف والخرطوش، بغرض التعدي على قوات الشرطة بمركز شرطة أطفيح، وإزهاق أرواحهم، واتلاف الممتلكات العامة والخاصة، ومنع مؤسسات الدولة من أداء أعمالها .