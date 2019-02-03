أخبار مصر | "مومياوات من الطبقة الراقية".. كل شيء عن الكشف الأثري بتونة الجبل (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مومياوات من الطبقة الراقية".. كل شيء عن الكشف الأثري بتونة الجبل (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال أشرف سعد سيد، أخصائي ترميم وعضو البعثة الأثرية العاملة في جبانة تونا الجبل بالمنيا، إن الكشف الذي تم الإعلان عنه صباح السبت، هو عبارة عن مقبرة آدمية، يرجع تاريخها إلى العصر المتأخر، وقد أعيد استخدامها خلال عدة عصور متتالية، حتى العصر اليوناني روماني، وكذلك خلال العصر البيزنطي.

وأضاف سعد، في تصريحات صحفية، اليوم، أن المقبرة جماعية، تقع على عمق 9 أمتار تحت الأرض، ولها بئرين أحدهما صاعد والآخر هابط، وعثرنا فيها على عدد كبير من مومياوات لرجال وسيدات وأطفال، وكذلك مومياوات لحيوانات يرجح أنها لكلاب.

وأشار أشرف سعد سيد أخصائي ترميم وعضو البعثة الأثرية العاملة في جبانة تونا الجبل بالمنيا، أن حالة المومياوات جيدة وإلى حد كبير استطعنا كخبراء ترميم أن نحافظ على استقرار حالتها وحمايتها من عوامل التلف، ويبلغ عدد المومياوات ما يزيد عن 40 مومياء، حيث وجد ما يقرب من 40 مومياء في حالة جيدة، ويوجد ما يقرب من 10 مومياوات أخرى تحتاج إلى مجهود في الترميم.

يذكر أن الدكتور خالد العناني وزير الآثار أعلن صباح السبت 2 فبراير عن أول كشف أثري لعام 2019 في منطقة آثار تونا الجبل بمحافظة المنيا.

حيث تمكنت البعثة الأثرية المشتركة بين وزارة الآثار ومركز البحوث والدارسات الأثرية بجامعة المنيا في الكشف عن ثلاثة آبار دفن تؤدي كل منها إلى مقابر محفورة في الصخر بها العديد من المومياوات.