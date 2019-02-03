أخبار مصر | أثري يكشف سر "الكارتوناج و"الكتابات السحرية" على مومياوات تونة الجبل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أثري يكشف سر "الكارتوناج و"الكتابات السحرية" على مومياوات تونة الجبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الدكتور أحمد فاروق عضو البعثة الأثرية العاملة في منطقة تونا الجبل الأثرية، وعضو جامعة المنيا، عن سر وجود طبقة من الكارتوناج علي وجوه المومياوات التي عثر عليها في الكشف الآثري الجديد في تونا الجبل، والذي تم الإعلان عنه صباح السبت 2 فبراير.

وقال فاروق إن الكارتوناج، حسب معتقدات المصري القديم، يوضع علي أوجه التوابيت، وذلك لأن الروح عندما تريد أن تعود لجسد المتوفى يجب أن تتعرف على شكله، وذلك حسب المعتقد المصري القديم، وأضاف أنه يوجد على بعض المومياوات كتابات ورموز، وذهه كانت بمثابة التميمة التي تحمي صاحب المومياء في العالم الآخر.

يذكر أن الدكتور خالد العناني وزير الآثار أعلن صباح السبت 2 فبراير عن أول كشف أثري لعام 2019 في منطقة آثار تونا الجبل بمحافظة المنيا.

وتمكنت البعثة الأثرية المشتركة بين وزارة الآثار ومركز البحوث والدارسات الأثرية بجامعة المنيا في الكشف عن ثلاثة آبار دفن تؤدي كل منها إلى مقابر محفورة في الصخر بها العديد من المومياوات.

وأشار الدكتور خالد العناني وزير الآثار، أن تلك المقابر هى مقابر عائلية تنتمي إلى الطبقة المتوسطة من المجتمع أو يمكن القول إنها تتنمي إلى الفئة الراقية من الطبقة الوسطى بالمجتمع.

وتتكون المقابر من عدد من حجرات للدفن بداخلها عدد كبير من المومياوات لأشخاص في مراحل عمرية مختلفة في حالة جيدة من الحفظ، من بينها مومياوات لأطفال بعضها ملفوف بلفائف كتانية، والبعض الآخر يحمل كتابات بالخط الديموطيقي.

إضافة إلى عدد آخر من المومياوات لرجال ونساء لاتزال يحتفظ بعضها ببقايا كرتوناج ملون، والبعض الآخر عليه كتابات ديموطيقية أسفل القدمين.

وأضاف وزيري أن طرق الدفن تنوعت داخل تلك المقابر ما بين الدفن داخل توابيت حجرية، أو خشبية، أو دفنات على أرضية المقبرة، كما تم العثور أيضا على دفنات داخل نيشات، مُشيرًا إلى أنه تم الكشف أيضا عن بعض الأوستراكات واجزاء من برديات و التي من خلال دراسة الكتابات الموجودة عليها تمكن الأثريين من تأريخهما في الفترة مايين بداية العصر البطلمي وحتى العصر الروماني المبكر والعصر البيزنطي.

وأوضح وجدي رمضان رئيس البعثة الأثرية أن البعثة قد بدأت أعمالها لهذا الموسم فى نهاية شهر نوفمبر، لإستكمالا أعمال الحفر للموسم الأول لها، والذى بدأ فى شهر فبراير 2018 واستمر و حتى نهاية شهر ابريل من نفس العام ، حيث تمكنت خلالها البعثة إلى الكشف عن مقبرة محفورة فى الصخر تتكون من مدخل يؤدي إلى سلم منحدر محفور في الأرض يؤدي إلى صالة مستطلية بها عدد من الدفنات.

ويوجد في تلك الصالة في اتجاه الغرب حجرة مستطيلة بها عدد من المومياوات وتابوت حجرى كبير، وفي اتجاه الشمال تم العثور علي حجرة أخري تحتوى على عدد من التوابيت الحجرية وضعت داخل نيشات، ويعتبر هذا الأسلوب فى الدفن فريد فى منطقة آثار تونا الجبل.

ومن جانبه قال فتحي عوض مدير منطقة تونة الجبل إن منطقة آثار تونا الجبل قد استخدمت كجبانة للإقليم الخامس عشر منذ نهاية الدولة الحديثة وبداية العصر المتأخر وعاصمتها الأشمونين.

وهي تشتهر بأنها تحتوى على العديد من المزارات الأثرية المهمة، منها مقبرة بيتوزيرس التي تم اكتشافها عام 1919 بواسطة جوستاف لوفيفر، والساقية الرومانية، والجبانة المقدسة لدفن الحيوانات والطيور الخاصة برموز الإله تحوت وهما طائر الايبس وقرد البابون، ومقبرة ايزادورا، والجبانة الرومانية، كما احتوت المنطقة على لوحتين من لوحات الحدود للملك اخناتون كجزء من حدود مدينة آخت آتون.