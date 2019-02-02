أخبار مصر | الأوقاف: افتتاح 24 مسجدا فبراير الجاري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأوقاف: افتتاح 24 مسجدا فبراير الجاري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المهندس مجدي أبو عيد رئيس الإدارة المركزية للشئون الهندسية بالأوقاف، إن الوزارة سفتتح المجموعة الأولى من المساجد التي قامت بإحلالها وتجديدها على نفقة الوزارة بالكامل، وتبلغ المساجد التي سيتم افتتاحها خلال هذا الشهر الجاري فبراير2019، أربعة وأربعين مسجدًا .

استعرضت وزارة الأوقاف، جهودها فى مجال تجديد الخطاب الدينى، فى شكل خريطة عمل تنفيذية عن برنامج عملها الدينى، مؤكدة أنها حولت ذلك إلى برامج عمل.

وأكدت الأوقاف، فى بيان صحفى، أن البرنامج ضم عناصر عمل، منها إصدار العديد من المؤلفات في مجال تجديد الفكر الديني وترجمة بعضها إلى أكثر من عشر لغات، ومن أهم هذه المؤلفات:" الفهم المقاصدي للسنة النبوية- الكليات الست- قواعد الفقه الكلية- حماية الكنائس في الإسلام- مفاهيم يجب أن تصحح- ضلالات الإرهابيين وتفنيدها- فلسفة الحرب والسلم والحكم- داعش والإخوان"، إضافة إلى مئات المقالات في قضايا تجديد الفكر الدينى.

وقالت إنه تم تحويل هذه الإصدارات إلى برامج تدريب وتأهيل نوعي تراكمي مستمر للأئمة والواعظات، وافتتاح أكاديمية الأوقاف لتأهيل وتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين بهدف تكوين إمام عصري مستنير، وواعظة عصرية مستنيرة ، علمًا بأن برامج الأكاديمية لا تقف عند حدود التأهيل الشرعي واللغوي ، إنما تشمل إلى جانبها أساسيات علم المنطق وعلم النفس وعلم الاجتماع ومفاهيم الأمن القومي وحروب الجيل الخامس والتحديات المعاصرة ، وعلوم الحاسب ، ودراسة إحدى اللغات الأجنبية ، وفنون التواصل إعلاميًا وتكنولوجيًا وإلكترونيًا ، وفنون الدعوة والخطابة والتواصل المباشر على أيدي نخبة من خيرة العلماء المتخصصين في كل مجال من هذه المجالات، وقد تم قبول عدد (102) إمامًا وواعظة من المتميزين، إلحاق (50) إمامًا بالأكاديمية الوطنية لتأهيل الشباب.