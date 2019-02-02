شكرا لقرائتكم خبر عن بدء مكافحة «تلوث رأس غارب».. والحصول على «البصمة» لتحديد الجهة المتسببة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت الأجهزة المختصة بوزارتي البيئة والبترول، السبت، أعمال مكافحة وإزالة التلوث البترولي بالبقع الزيتية من شاطئ مساكن العاملين بالشركة العامة برأس غارب، بعد رصد أجهزة وزارة البيئة بالبحر الأحمر ظهور تلوث بترولي بالبقع الزيتية أمام شواطئ مدينة رأس غارب.

انتقلت لجنة من باحثي البيئة لموقع ظهور التلوث أمام شاطئ مساكن العاملين بالشركة العامة للبترول، لبيان الأضرار، التي لحقت بالبيئة البحرية والشاطئية، وتشكيل لجنة فنية لأخذ بصمة لعينة من التلوث وإرسالها لمعمل جهاز شؤون البيئة بالسويس لفحصها، وبيان الجهة المتسببة في التلوث لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.

كانت وزير البيئة أصدرت توجيهاتها باتخاذ إجراءات عاجلة للسيطرة على تلوث شاطئ مساكن العاملين برأس غارب حيث ورد بلاغ لغرفة العمليات المركزية بوزارة البيئة أفاد بوجود ذلك التلوث بشاطئ تلك المنطقة وتم اخذ عينة من البقع الزيتية لتحديد مصدرها وعلى الفور تم الدفع بلجنة من الفرع الإقليمى لجهاز شؤون البيئة بالغردقة للانتقال لموقع التلوث البترولي لإعداد تقرير فني عن الواقعة.