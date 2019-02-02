شكرا لقرائتكم خبر عن «بكري»: حان الوقت لأن يكون هناك نائب لرئيس الجمهورية في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، أنه «حان الوقت لأن يكون هناك نائب لرئيس الجمهورية في مصر».

كما قال «بكري»، في حسابه على «تويتر»: «وحان الوقت لأن يكون تمثيل المرأة مناسبا في مصر بعد أن أثبتت أن عطائها للوطن لايقل عن عطاء الرجال، وحان الوقت لأن يكون لدينا مجلس واحد للإعلام، وأن يتوقف الصراع الحاصل بين الهيئات الثلاث».