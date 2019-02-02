شكرا لقرائتكم خبر عن وسيم السيسي: «هيومان رايتس» صهيونية عالمية.. ووحدة المصريين لا يقدر عليها الشيطان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور وسيم السيسي، أستاذ علم المصريات، إن مخطط هدم مصر بدأ منذ عام 1907 عندما جمع السير هنري كامبل وفود 7 دول وتحدث أن هذه المنطقة ثرية وغنية ويجب إلا يتم السماح لهم بالاستقرار وتمت الصفقة بإعلان دولة إسرائيل 1948.

وأضاف السيسي، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن تقرير هيومات رايتيس ووتش صهوينة عالمية تنقذ مخطط نشر الأكاذيب عن مصر.

وكشف أن إسرائيل لا تستطيع أن «تكبر» أكبر من ذلك ولكن تقوم بإضعاف الدول التي بجانبها، موضحا أن وحدة المصريين لا يقدر عليها الشيطان.