شكرا لقرائتكم خبر عن «أبوسعدة» يكشف عن الخطوات التي ستتخذها مصر ضد «المنظمات المشبوهة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور حافظ أبوسعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن النائب العام تعامل بجدية مع التقرير الذي أصدرته منظمة «هيومن رايتس ووتش» والذي أكدت من خلاله تعرض المعتقلين في السجون المصرية للتعذيب.

وأضاف «أبوسعدة»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع عبر فضائية «ten»، اليوم السبت، أن جميع المعلومات التي وردت بتقرير «هيومن رايتس ووتش» كاذبة وغير حقيقية على الإطلاق.

وأوضح «أبوسعدة»، أن هناك 20 منظمة تابعة للإخوان تمد «هيومن رايتس» بتقاريرها الكاذبة، وأغلبها موجودة بقطر وليس بمصر، حيث أن هدفها الوحيد هو تشويه سمعة مصر بالخارج.

وأشار«أبوسعدة»، إلى أنهم سيخطرون الأمم المتحدة بتلك المنظمات الحقوقية المشبوهة التي لا تلتزم بالمهنية، كما أنهم سيطالبون المنظمات الدولية بأخذ رد من المسؤلين المصريين قبل نشر تقاريرهم الكاذبة.