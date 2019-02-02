شكرا لقرائتكم خبر عن «والي»: نظام الحماية الاجتماعية لا يتحقق إلا بتكامل جميع مؤسسات الدولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي إن نظام الحماية الاجتماعية لا يتحقق إلا بتكامل جميع أجهزة الدولة، مشيرة إلى أن وزارة التضامن تواجه تحديات كبيرة في تنفيذ منظومة الدعم وتطويرها لأنها تفتقد إلى بعض الجوانب وتوصيلها للفئات المستهدفة بشكل مباشر.

وأضافت «والي» خلال مشاركتها في ندوة بعنوان «الحماية الاجتماعية في الدول العربية» والتي أقامتها جامعة الدول العربية على هامش معرض القاهرة الدولي للكتاب، السبت، أن هناك استراتيجية تنتهجها الوزارة لتطبيق سياسة الدعم النقدي أبرزها استهداف الأشخاص الذين تتخطى أعمارهم ٦٥ عاماً ٬ ورعاية الشريحة الأفقر من السكان والتي تمثل ٢٠ بالمائة، وتطبيق سياسة شاملة لمراجعة المستفيدين كل ٣ سنوات من خلال إنشاء وحدة مستقلة للمراجعة بالتعاون مع الرقابة الإدارية والأزهر الشريف ووزارتي التربية والتعليم والداخلية.

وأوضحت أن برنامج الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة هو الأكبر في الدعم النقدي للفئات الأكثر فقراً والتي يغطي ٥ آلاف قرية في عشر محافظات بإجمالي ٢ مليون و٢٤٠ ألف أسرة٬ مضيفة أن هناك قاعدة بيانات تحتوي على ٦.٥ مليون أسرة تشمل ١٤ معلومة عن كل أسرة.

وذكرت الوزير أن الوزارة أنشأت لجان المساءلة الاجتماعية في ٢١ محافظة تشرك المواطنين في المسئولية وهي أول تجربة للاستهداف المجتمعي في مصر ومتابعة الأسر التي تحصل على الدعم، مشيرة إلى أن كل الدول تحتاج إلى برامج الحماية الاجتماعية لتوجيه مزايا معينة للأشخاص غير القادرين ما يؤدي إلى عدالة الفرصة.