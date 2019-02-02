أول تعليق من مصطفى بكري على اقتراحات تعديل الدستور

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

طالب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، بضرورة تعيين نائب لرئيس الجمهورية، والاكتفاء بمجلس واحد يُدير الإعلام في مصر.

وقال "بكري" عبر حسابه على "تويتر" اليوم السبت: "حان الوقت لأن يكون هناك نائبًا لرئيس الجمهورية في مصر، وحان الوقت لأن يكون تمثيل المرأة مناسبًا في مصر بعد أن أثبتت أن عطائها للوطن لا يقل عن عطاء الرجال، وحان الوقت لأن يكون لدينا مجلس واحد للإعلام وأن يتوقف الصراع الحاصل بين الهيئات الثلاث".

كان المكتب السياسي لائتلاف "دعم مصر"، أعلن التقدم بعدد من التعديلات الدستورية غدًا الأحد، للدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، بعد التوقيع عليها من جانب عدد كبير من أعضاء البرلمان على التعديلات.

وتضمنت التعديلات الدستورية، استحداث غرفة مجلس الشيوخ غرفة ثانية في البرلمان، وكذلك تمثيل المرأة بما لا يقل عن 25% من النواب، والحفاظ علي نسب الشباب وذوي الاحتياجات الخاصة، مع التمثيل الملائم للعمال والفلاحين والشباب والأقباط وتعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية.​

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