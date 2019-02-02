الداخلية تؤمن قرارات الإزالة على تعديات الدولة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - فتحي سليمان: واصلت الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية، جهودها في تأمين تنفيذ قرارات إزالة التعديات الواقعة على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، ونهر النيل، ومنافع الري والصرف. ووجهت الأجهزة الأمنية حملات مكبرة لإزالة تلك التعديات، والتي أسفرت عن تحقيق تأمين تنفيذ 60 قرار إزالة لتعديات على "أملاك الدولة" بنطاق محافظة القليوبية مركز شبين القناطر. وأمنت أجهزة الأمن تنفيذ 17 قرار إزالة لتعديات على أملاك هيئة الآثار بنطاق محافظة الجيزة مركز البدرشين.

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