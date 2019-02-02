لقطات من مداهمة الداخلية لـ 82 بؤرة إجرامية خلال أسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- فتحي سليمان

داهمت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، مدعومة بالعمليات القتالية ورجال الأمن المركزي، 82 بؤرة إجرامية على مستوى الجمهورية ضبطت خلالها 639 متهم فيها، و18 تشكيل عصابي ارتكبوا 156 حادثًا متنوعًا.

كما نفذت أجهزة الأمن نحو نصف مليون حكم قضائي متنوع، وجاري تحرير محضر بالواقعة واستمرار الحملات الأمنية لفرض السيطرة الأمنية على كافة البؤر وملاحقة تجار السلاح والمواد المخدرة.