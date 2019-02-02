محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- فتحي سليمان
داهمت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، مدعومة بالعمليات القتالية ورجال الأمن المركزي، 82 بؤرة إجرامية على مستوى الجمهورية ضبطت خلالها 639 متهم فيها، و18 تشكيل عصابي ارتكبوا 156 حادثًا متنوعًا.
كما نفذت أجهزة الأمن نحو نصف مليون حكم قضائي متنوع، وجاري تحرير محضر بالواقعة واستمرار الحملات الأمنية لفرض السيطرة الأمنية على كافة البؤر وملاحقة تجار السلاح والمواد المخدرة.
كانت هذه تفاصيل خبر لقطات من مداهمة الداخلية لـ 82 بؤرة إجرامية خلال أسبوع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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