أخبار مصر | خمس أعضاء البرلمان يوقعون على تقديم بعض التعديلات الدستورية لرئيس المجلس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خمس أعضاء البرلمان يوقعون على تقديم بعض التعديلات الدستورية لرئيس المجلس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال محمود بدر، عضو مجلس النواب، إن خمس الأعضاء طبقًا للدستور، وقعوا على تقديم بعض التعديلات الدستورية، وسيتم تقديمها غدًا إلى الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس.

وتابع بدر، عبر تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "سيتم تقديمهما غدًا تمهيدا للمضي قدما بالإجراءات الدستورية الصحيحة، والله الموفق والمستعان".