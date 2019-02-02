انت الان تتابع لأول مرة.. 2 مليون زائر لمعرض الكتاب خلال 10 أيام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

معرض الكتاب

كشفت إدارة معرض القاهرة الدولي للكتاب، أن عدد الزوار خلال الأيام العشر السابقة يقدر بنحو 2 مليون زائر، وهو رقم لم يسبق أن تحقق خلال الدورات السابقة، متوقعة أن يستمر هذا الرقم في الصعود خلال الأيام الأربعة المتبقية (حتى يوم الثلاثاء المقبل). وقال دكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب بوزارة الثقافة، إن الحضور الكبير لمعرض الكتاب في دورة اليوبيل الذهبي، منذ انطلاقه يوم 23 يناير الماضي، يؤكد أن الهيئة ربحت الرهان، إذ خذل الجمهور كافة التوقعات التي كانت تدعي عزوف الجماهير عن المعرض بسبب نقله إلى المقر الجديد بالتجمع الخامس.

وأضاف الحاج أنه تم الاتفاق والتنسيق رسميا، على مد موعد الغلق اليومي للمعرض إلى الساعة التاسعة خلال الأيام المتبقية من المعرض، لاستيعاب الإقبال الكثيف والتيسير على جمهور المعرض، مشيرا إلى أن موعد ختام المعرض سيكون كما هو في الخامس من فبراير. وأكد إسلام بيومي مدير إدارة المعارض بهيئة الكتاب، التزام دور