شكرا لقرائتكم خبر عن «البترول»: إنجاز 99٪ من معمل المصرية للتكرير لإنتاج 4 ملايين طن منتجات بترولية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، السبت، موقف تقدم الأعمال في مشروع المصرية للتكرير بمنطقة مسطرد، أحد أهم المشروعات الكبرى الجاري تنفيذها في إطار برنامج عمل وزارة البترول لزيادة الطاقة التكريرية وتطوير معامل التكرير القائمة وتعظيم إنتاج مصر من المنتجات البترولية عالية القيمة كالسولار والبنزين عالي الأوكتين والبوتاجاز، بما يسهم في تقليل الكميات المستوردة من هذه المنتجات وترشيد فاتورة استيرادها من الخارج.

وأوضح «الملا» خلال الجولة أن صناعة التكرير المصرية تشهد حاليًا تنفيذ 6 مشروعات كبرى باستثمارات حوالي 9 مليارات دولار في معامل التكرير القائمة في إطار تنفيذ مشروع تحديث وتطوير قطاع البترول في معامل التكرير القائمة.

وذكر أن المشروع الجديد بمسطرد البالغ استثماراته نحو 4.3 مليار دولار يعمل على زيادة تأمين احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية كالسولار والبنزين عالي الأوكتين ويوفر جانبًا كبيرًا من استيرادها، مشيرًا إلى إقامته على مستوى عالمي، بما يحقق استراتيجية قطاع البترول لدعم إقامة مشروعات كبرى بالشراكة بين الدولة والقطاع الخاص لها مردود اقتصادي مرتفع وبتقنيات حديثة تضيف للطاقة التكريرية وتسهم في زيادة معدلات تأمين إمدادات الوقود وإتاحة منتجات بترولية عالية الجودة تواكب التطور المستمر في المواصفات العالمية، مشددًا على الالتزام الكامل بالتشغيل الاقتصادي وتوفير بيئة عمل آمنة تمكن العاملين من تقديم مستويات أداء عالية الجودة وتعمل على توطين التكنولوجيات الحديثة.

وأكد الوزير على أن دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروع ووجود سوق محلية قوية وتوافقها بيئيًا كان أحد المميزات التي أدت لجذب استثمارات جهات تمويل عالمية في المشروع، موجها بأهمية الإسراع في تنفيذ مراحله النهائية ووضعه بالكامل على الإنتاج في إطار ما يحققه من قيمة مضافة وما يتوافر له من تسهيلات ودعم وكونه نموذجا للشكل المناسب للتعاون والتكامل مع القطاع الخاص، سواء في التشغيل أو جذب الاستثمار.

وخلال الجولة تفقد الوزير ومرافقوه الأعمال الجارية بالموقع للوقوف على سير العمل في المشروع الجاري تنفيذه ولمتابعة أعمال التركيبات بالوحدات الإنتاجية لإعدادها لدخول مرحلة التشغيل، حيث استمع إلى شرح من العضو المنتدب للشركة الدكتور محمد سعد أوضح فيه أن المشروع يلقى دعما كاملا ومتابعة من وزارة البترول، وأن نسبة تقدم أعمال المشروع بلغت حوالي 99% حتى الآن حيث تم الانتهاء من تشغيل وحدات مرافق المشروع بالكامل ووحدة إنتاج الهيدروجين عالي النقاء، وجار الإعداد لتشغيل وحدات إنتاج السولار ومعالجة النافتا وإنتاج البنزين عالي الأوكتين وباقي الوحدات الإنتاجية تباعا، وأن العمالة الحالية في تنفيذ المشروع حوالي 5500 عامل.

ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد هيكل، رئيس الشركة المصرية للتكرير أن المشروع يعد واحدًا من أهم وأحدث مشروعات تكرير البترول في مصر وأفريقيا ويطبق أحدث التكنولوجيات في مجال صناعة التكرير، حيث يستخدم تقنية التكسير الهيدروجيني للمازوت المنتج من معمل القاهرة لتكرير البترول لتحويله إلى منتجات بترولية عالية الجودة بكميات تصل إلى 4.1 مليون طن سنويًا منها حوالي 2.3 مليون طن من السولار ذي المواصفات الأوروبية «euro 5» وحوالي 700 ألف طن بنزين و600 ألف طن من وقود الطائرات و79 ألف طن بوتاجاز، إلى جانب إنتاج الفحم والكبريت والمازوت لتأمين جانب مهم من احتياجات السوق المحلية، وأضاف أن المشروع يقام بالمشاركة بين الدولة ممثلة في هيئة البترول بنسبة 31% والقطاع الخاص ممثلًا في الشركة العربية للتكرير بنسبة 69%، ويقدر التمويل الأجنبي فيه بنسبة 87% من التكلفة، ما يعد مؤشرًا على الثقة في مناخ الاستثمار في مصر.

وأكد على تصميم المشروع وفقًا لأعلى المعايير البيئية العالمية والمحلية ومراعاة الضوابط البيئية ومتطلبات المجتمع المحلى بناءً على ما أقره جهاز شؤون البيئة والدراسات البيئية التي تم القيام بها من جانب أكبر الجامعات المصرية وخبراء البيئة المصريين والعالميين، موضحًا أن المشروع يستخدم تكنولوجيات متنوعة وحديثة للحفاظ على نظافة المياه والهواء في بيئة عمل المشروع وتحسين البيئة المحيطة من خلال إنشاء محطة معالجة مياه الصرف الصناعي ثلاثية المراحل للصرف على شبكة الصرف الصحي وعدم الصرف في ترعة الإسماعيلية واستخدام التكنولوجيات الحديثة للحد من الانبعاثات في الهواء، وأضاف أنه يتم تطبيق ثلاث مبادرات استراتيجية لخدمة المجتمع المحيط والمساهمة في تنميته، انطلاقًا من واجبات المسؤولية الاجتماعية تجاهه من خلال توفير فرص العمل وتأهيل وتدريب الشباب ودعم المنشآت التعليمية وتقديم الخدمات العامة.

رافق الوزير خلال الجولة المهندس محمد سعفان، وكيل أول الوزارة، والمهندس عابد عز الرجال، الرئيس التنفيذي لهيئة البترول، والكيميائي أشرف الشامي، نائب الرئيس التنفيذي لهيئة البترول للتكرير والتصنيع والمهندس أيمن نجيب، نائب الرئيس التنفيذي لهيئة البترول للنقل والتوزيع والمهندس محمود ناجي، معاون الوزير للنقل والتوزيع والمهندس وليد لطفي، رئيس شركة بتروجت، والمهندس علاء خشب، العضو المنتدب لشركة إنبي والمهندس عبدالمنعم حافظ، رئيس شركة أنابيب البترول، والمهندس جابر حسن، رئيس شركة القاهرة لتكرير البترول.