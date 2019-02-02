شكرا لقرائتكم خبر عن «والي»: القيادة السياسية تقدم «التصالح بمخالفات البناء» للمواطنين «على طبق من فضة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال النائب علاء والى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنه بعد إقرار قانون التصالح في مخالفات البناء وأخذ الرأى النهائى عليه في الجلسة العامة للبرلمان المقرر لها، غداً، الأحد، والموافقة النهائية، يحسب هذا الإنجاز لمجلس النواب ورئيسه، والقيادة السياسية، التي تراعي البعد الاجتماعى وظروف المواطنين بإقرار هذا القانون «الهام» والذى تقدمه القيادة السياسية للمواطنين «على طبق من فضة»، لحل إشكاليتهم وتقنين أوضاعهم وإلغاء عقوبة «الحبس» تماماً بالنسبة للمخالف في المباني ،لأنه من الظلم حبس مواطن لمجرد أنه قام ببناء منزلاً لأولاده.

وأضاف رئيس إسكان النواب، في تصريحات لـ«المحررين البرلمانيين» أن هذا القانون سيوقف جميع الدعاوى الصادرة ضد المواطنين سواء بالحبس أو الغرامة مؤقتًا لحين تطابق شروط التصالح على المبنى المخالف، وبمجرد تقديم طالب التصالح رسوم فحص المبني حسب كل منطقة وتميزها، ثم تقوم الجهة الإدارية المختصة بتقديم شهادة للمواطن يقدمها لجهات التحقيق القضائية يوقف بها سير الدعوي لحين البت في التصالح.

وأوضح رئيس لجنة الإسكان أن الذي يقوم بسداد قيمة التصالح هو الشاغل للوحدة العقارية والمستفيد منها حالياً، موضحاً أن حصيلة قيمة التصالح يخصص منها جزب كبير لدعم وتمويل المشروعات الخدمية مثل الصرف الصحى والمياه للانتهاء من المشروعات القومية والخدمية المتوقفة بسبب قلة التمويل المالى، لافتاً إلى أن القانون يؤكد علىأن سداد قيمة التصالح تكون على المتر المسطح بحد أدنى 50 جنيه للمتر وبحد أقصى 2000، يتم تحديدها حسب كل منطقة وذلك طبقا لكل مدينة ومنطقة وقرية ونجع ويتم دفع الغرامة من قبل المخالف ويحصل بعدها على صك المصالحة من الجهة الإدارية التابع لها.

فيما حذر النائب البدري ضيف، مما اعتبره ثغرات، قال إنها قد تكون باباً للفساد عند تطبيق القانون، موضحاً أن المادة الخامسة من مشروع القانون تنص على إنشاء لجنة بكل محافظة أو أكثر بقرار من المحافظ تتولى تحديد مقابل التصالح على المخالفات على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة، وتساءل: كيف للجنة أن تقوم بحصر الأماكن المخالفة، وقد تكون هذه اللجنة ثغرة يسيء البعض استغلالها، خاصة أن ما يقرب من نصف الثروة العقارية في مصر مخالفة.

وأشار «ضيف» في بيان له اليوم، إلى أن تحديد قيمة المخالفة من أهم المحاور التي يعول عليها في جذب المواطنين للتصالح، مشدداً على ضرورة تحديد الأسعار وفقا لطبيعة كل منطقة وذلك من خلال الاستعانة بقاعدة البيانات لدى الضرائب العقارية والمثمنين العقاريين في كل منطقة على أن يوضع جدول متضمن أسعار كل المخالفات على مستوى الجمهورية وعدم ترك الأمر للجان يتم تشكيلها للقيام بهذا الأمر.