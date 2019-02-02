أخبار مصر | الثلاثاء.. "إفريقية البرلمان" تلتقي باحثي كلية الدراسات الإفريقية بجامعة القاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الثلاثاء.. "إفريقية البرلمان" تلتقي باحثي كلية الدراسات الإفريقية بجامعة القاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعقد لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان، اجتماعا يوم الثلاثاء المقبل، مع بعض الباحثين بكلية الدراسات الأفريقية العليا بجامعة القاهرة.

ويأتي لقاء "اللجنة " مع باحثو كلية الدراسات الأفريقية، فى إطار سلسلة اللقاءات المتعددة منذ بداية دور الانعقاد الحالى من الفصل التشريعى الأول، مع الوزراء والمسئولين المتخصصين والباحثين، من جانب آخر للوقوف على خططهم لتعزيز التوجه نحو القاهرة السمراء، وسفراء الدول الأفريقية لدى مصر وسفراء الدول الأجنبية المتهمين بالشأن الأفريقي من جانب آخر.

وجدير بالذكر، أن السفير المصرى بأثيوبيا والمندوب الدائم لدى الاتحاد الأفريقي السفير أسامة عبد الخالق، قال إن النشاط الذي شهدته فترة رئاسة مصر لمجلس السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي خلال ديسمبر كان محل إشادة أعضاء المجلس، لافتًا إلى أن الرئاسة المصرية النشطة للمجلس تأتى فى إطار الجهود التى تعتزم مصر القيام بها داخل أروقة الاتحاد الإفريقي خلال الرئاسة المصرية المُرتقبة له، والتى سيتسلمها رئيس الجمهورية يوم 10 فبراير المقبل من نظيره الرواندى بول كاجامى.

وكان أكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب أن رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي جاءت تتويجا للجهود التى بذلتها خلال الفترة الماضية للعودة والتفاعل مع إفريقيا.

والملاحظ فى الوقت الحالى أنها لا تقتصر فقط على الجهود السياسية والدبلوماسية وإنما على شكل حزمة من الأمور تعزز فكرة التوجه المصرى الإفريقي وتعطيها الحضور والفعالية.

جاء ذلك خلال لقائه بالسفير كواسى كوارتى، نائب الأمين العام للاتحاد الافريقى بمقر الاتحاد بالعاصمة الإثيوبية اديس أبابا على هامش الزيارة التى يقوم بها وفد من لجنة الشئون الإفريقية لإثيوبيا وهى الزيارة الأولى من نوعها لوفد من البرلمان المصرى إلى إثيوبيا منذ عشر سنوات.