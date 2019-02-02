أخبار مصر | مستقبل وطن ينظم ماراثون للدراجات بـ15 مايو تحت شعار "لا للإدمان" (فيديو)

نظم حزب مستقبل وطن، بمحافظة القاهرة، أكبر فعالية رياضية في مدينة 15 مايو، صباح أمس الجمعة، تحت شعار "لا للإدمان"، بالتعاون مع مجلس أمناء المدينة، حيث شمل الماراثون دراجات، وشارك فيه أكثر من خمسمائة دراجة يقودها شباب المدينة الذين يحملون شعار مستقبل وطن.

وأشارت أمانة الحزب بمحافظة القاهرة، أن الماراثون انطلق من أمام جهاز المدينة وطاف جميع المجاورات في 15 مايو.