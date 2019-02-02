كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مستقبل وطن ينظم ماراثون للدراجات بـ15 مايو تحت شعار "لا للإدمان" (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
نظم حزب مستقبل وطن، بمحافظة القاهرة، أكبر فعالية رياضية في مدينة 15 مايو، صباح أمس الجمعة، تحت شعار "لا للإدمان"، بالتعاون مع مجلس أمناء المدينة، حيث شمل الماراثون دراجات، وشارك فيه أكثر من خمسمائة دراجة يقودها شباب المدينة الذين يحملون شعار مستقبل وطن.
وأشارت أمانة الحزب بمحافظة القاهرة، أن الماراثون انطلق من أمام جهاز المدينة وطاف جميع المجاورات في 15 مايو.
كانت هذه تفاصيل خبر أخبار مصر | مستقبل وطن ينظم ماراثون للدراجات بـ15 مايو تحت شعار "لا للإدمان" (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الفجر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.