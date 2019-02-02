أخبار مصر | عثمان: عدد المترددين على المراكز للعلاج من المخدرات بلغ 116.517 ألف مريض خلال 2018

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عثمان: عدد المترددين على المراكز للعلاج من المخدرات بلغ 116.517 ألف مريض خلال 2018 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال عمرو عثمان مدير مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، إن أعداد المرضى المترددين على المراكز العلاجية لطلب العلاج والمتابعة للخط الساخن، بلغ عددهم 116.517 ألف مريض خلال عام 2018 بعدما كان 74 ألف مستفيد من الخدمات العلاجية خلال عام 2015، وذلك نتيجة زيادة عدد المراكز العلاجية الى 22 مركز علاجى متخصص لعلاج مرضى الإدمان بعدما كانت 12 مركز فقط عام 2014 وكذلك زيادة نسبة علاج الإناث من 3% عام 2017 إلى 7% عام 2018 ، وذلك من إجمالى الحالات المتقدمة للعلاج، بسبب افتتاح أقسام متخصصة لعلاج الإناث.

وأكد عثمان علي دعم مشروعات صغيرة للمتعافين من الإدمان بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعى من خلال توفير قروض بقيمة 1.5 مليون جنيه حتى الان، وأنه لاستمرار التواصل مع صناع الدراما ورصد مشاهد التدخين وتعاطى المخدرات وتحليل مضمونها من خلال المرصد الاعلامى للصندوق تم خفض نسبة مشاهد تعاطى المخدرات فى الاعمال الدرامية من 3.7% عام 2017 الى 2% عام 2018 وخفض نسبة مشاهد التدخين من 13% عام 2017 الى 6.2% عام 2018 .

واشار عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، إلى أن عام 2019 قاموا بإجراء مسح قومى عن ظاهرة تعاطى وإدمان المواد المخدرة بالتعاون بين صندوق مكافحة الإدمان والأمانة العامة للصحة النفسية، والمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية لتوحيد البيانات الصادرة عن مختلف الجهات المعنية، وتجنب الازدواجية وسيتم على ضوء المسح إعداد الخطة الوطنية لمكافحة الإدمان " 2019-2022"، مشيرًا إلي تنفيذ برامج وقائية ورفع وعى الطلاب بخطورة تعاطى المخدرات داخل "10 الاف مدرسة و500 مركز شباب و40 جامعة حكومية وخاصة ومعهد عالى".

واستعرض مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة غادة والى وزيرة التضامن ورئيس مجلس إدارة الصندوق تقريرا عن نتائج تنفيذ الخطة القومية لمكافحة تعاطى المخدرات خلال العام الماضى 2018 ، حيث تم تنفيذ برامج توعوية عن أضرار تعاطى المخدرات فى 8000 مدرسة ومركز شباب لعدد أكثر مِن 600 الف مستفيد وبناء قدرات 4 الاف كادر فى مجال خفض الطلب على المخدرات، كذلك تم تنفيد العديد من المبادرات التوعوية والعروض المسرحية تتلائم مع طبيعة الجمهور فى المناطق العشوائية التى تم نقل سكانها الى مناطق جديدة أمنه مثل "حى الاسمرات وغيط العنب ".

جاء ذلك خلال رئاسة "والى" اجتماع مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وحضور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن- مدير الصندوق، وأعضاء مجلس إدارة الصندوق.

وكانت وجهت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى رؤساء صندوقى التامين الاجتماعى بقطاعيه الحكومى والعام والخاص بإتخاذ كافة الإستعدادات اللازمة لبدء صرف معاشات شهر فبراير إعتباراً من الجمعة الموافق الأول من شهر فبراير لعدد 7.6 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية 12.7 مليار جنيه، وتيسير عمليات الصرف مع ضمان إنتظام الصرف من المنافذ المختلفة.

وأشارت والي إلى أن أصحاب المعاشات الذين يصرفون من منافذ صندوقىّ التأمين الاجتماعي وعددهم 2.6 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية تقارب 3.3 مليار جنيه متاح لهم الصرف من ماكينات الصرف الآلية A.T.M صباح الجمعة الأول من فبراير ومن خلال منافذ مكاتب التأمينات بداية من يوم الاحد الثالث من فبراير ، وأضافت أن المعاشات المحول صرفها على بنك ناصر الاجتماعي ، ومكاتب البريد وعددها 3.5 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية 5.7 مليار جنيه تستحق الصرف خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير ، ومن المقرر أن يتم صرف المعاشات المحولة على البنوك وعددها 1.5 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية قدرها 3.7 مليار جنيه إعتباراً من يوم 10 فبراير .

وأكدت اللجنة المشكلة لمتابعة عملية صرف المعاشات على أنه قد تم إتخاذ كافة الإستعدادات اللازمة لتيسير عمليات صرف المعاشات ولضمان إنتظام الصرف من كافة المنافذ والعمل على تذليل أي عقبات قد تواجه السادة أصحاب المعاشات .