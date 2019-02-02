أخبار مصر | رئيس طاقة النواب: "الأوقاف" امتدت أدوارها للكهرباء والطاقة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس طاقة النواب: "الأوقاف" امتدت أدوارها للكهرباء والطاقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه النائب طلعت السويدى رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، التحية للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف لنجاحه الكبير الذى حققه فى موقعه الوزارى، مؤكدًا أن وزارة الأوقاف أصبحت من الوزارات المهمة التى تحظى بأكبر اهتمام من الرأى العام المصرى بجميع انتماءاته واتجاهاته السياسية والحزبية والشعبية.

وقال "السويدى" فى بيان له اليوم، إننا ولأول مرة فى تاريخ مصر الحديث نرى أدوارا كبيرة ومتعددة لوزارة الأوقاف التى نجح وزيرها الدكتور محمد مختار جمعة، فى التنسيق مع باقى الوزراء، قائلا: "أصبحنا نرى أدوارا مهمة لوزارة الأوقاف فى ترشيد استخدام الكهرباء والطاقة ومياه الشرب ورى الزراعات والبيئة والنظافة والتشجير ورعاية الأسر الفقيرة والأكثر احتياجا والمشاركة فى جميع المبادرات الإنسانية التى يطلق شرارتها الرئيس عبد الفتاح السيسى لصالح الشعب المصرى، خاصة من البسطاء والفقراء وغيرها من مختلف القضايا التى تهم مصر وشعبها".

ووجه "السويدي" التحية إلى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بسبب تصريحاته التى أكد فيها أن وزارة الأوقاف لا تألو جهدا فى الوفاء بواجبها الدعوى والاجتماعى، تجاه جميع أبناء المجتمع ولا سيما ذوى الاحتياجات الخاصة، وأن بث ونشر الخطبة المسموعة أسبوعيا هو وفاء بحق الأئمة والخطباء المكفوفين، الذين نريد أن نيسر لهم التعامل مع الخطبة سماعا دون حاجة إلى قارئ يقرأ لهم كما أنها ستكون متاحة بقراءة صحيحة لكل من يريد الاستماع إليها سواء من الأئمة أم من غيرهم فالهدف وصول الفكر الوسطي المستنير إلى أكبر عدد يمكننا الوصول إليه داخل مصر وخارجها وسيتم التنسيق مع المجلس القومي لشئون الإعاقة لنشر الخطبة مترجمة إلى لغة الإشارة أسبوعيا على موقع الوزارة، وفاء بحق فئة هامة من أبناء المجتمع ودلك في ضوء البروتوكول الموقع بين وزارة الأوقاف والمجلس القومي لشئون الإعاقة.