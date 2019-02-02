انت الان تتابع عواصف ترابية وطقس سيئ يضربان الوادي الجديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
شهدت محافظة الوادي الجديد صباح اليوم السبت، موجة من الطقس السيئ والعواصف الترابية التي ضربت معظم المناطق وأدت إلى انعدام الرؤية بعدد كبير من الطرق وسط انخفاض شديد فى درجات الحرارة، إذ رفعت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة درجة الاستعداد القصوى وأعلنت حالة الطوارئ تحسبا لوقوع أحداث نتيجة الطقس السيئ. وشددت مديرية الأمن وإدارة مرور الوادي الجديد على السائقين وقائدي المركبات بضرورة توخي الحذر أثناء القيادة في ظل تلك الظروف المناخية السيئة وعدم تجاوز السرعات المقررة حفاظا على سلامتهم.
وتابعت غرف العمليات بالمحافظة تطورات الأحوال الجوية ومستوى حدة العواصف الترابية التي تفاوتت قوتها في أنحاء الوادي الجديد. وكانت هيئة الأرصاد الجوية، قد أعلنت أن هناك تقلبات فى الطقس على مستوى الجمهورية حيث تنشط الرياح الجنوبية الغربية على كافة الأنحاء وتكون مثيرة للرمال والأتربة تصل إلى حد العاصفة على
وتابعت غرف العمليات بالمحافظة تطورات الأحوال الجوية ومستوى حدة العواصف الترابية التي تفاوتت قوتها في أنحاء الوادي الجديد.
وكانت هيئة الأرصاد الجوية، قد أعلنت أن هناك تقلبات فى الطقس على مستوى الجمهورية حيث تنشط الرياح الجنوبية الغربية على كافة الأنحاء وتكون مثيرة للرمال والأتربة تصل إلى حد العاصفة على بعض المناطق مما يؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية ويزيد من الإحساس ببرودة الطقس واضطراب الملاحة البحرية.
وقالت الأرصاد، إنه يصاحب ذلك انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة ليسود طقس بارد على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للبرودة على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، كما يتكون الصقيع على المزروعات في مناطق وسط سيناء وشمالي الصعيد، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمالي البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية. (التفاصيل)
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