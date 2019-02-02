شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة التعاون الاقتصادي ترفع تصنيف مصر بمؤشر مخاطر الدول كوجهة جاذبة للاستثمارات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رفعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، اليوم، السبت، تصنيف مصر في مؤشر مخاطر الدول من الدرجة 6 إلى الدرجة 5 كوجهة جاذبة للاستثمارات، وهو التقدم الذي جاء نتيجة ما حققته مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي في تحسين مناخ الاستثمار وخلق بيئة داعمة للأعمال، ما سيساعد على زيادة تدفقات الاستثمار من الدول الأوروبية.

جاء ذلك بعد أقل من شهر من لقاء الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وأنجيل جوريا، السكرتير العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، خلال مشاركتها في أسبوع ملتقى التمويل من أجل التنمية المستدامة، الذي نظمته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في باريس، حيث أكد «جوريا» وقتها أن مصر من الدول الرائدة التي تتعاون معها المنظمة في مجال التنمية تقديراً لما تقوم به من برامج إصلاحية.

وأكدت الوزيرة أن رفع تصنيف مصر سيساهم في جذب رؤوس الأموال للمشاركة في تمويل وتنفيذ المشروعات القومية الكبرى في مصر، مشيرة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد إعداد استراتيجية للتعاون بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتحديد أولويات التعاون بين الجانبين والتي تستند على احتياجات الشعب المصري وأولويات برنامج الحكومة الذي قدمه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ووافق عليه مجلس النواب. وأشارت الوزيرة إلى الفرص الاستثمارية الكبرى والمتنوعة في مختلف المجالات في مختلف أنحاء الجمهورية.