شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن تشارك فى ندوة "الحماية الاجتماعية فى الوطن العربى" بمعرض الكتاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعى، إن نظام الحماية الاجتماعية لا يتحقق إلا بتكامل جميع أجهزة الدولة، مشيرة إلى أن وزارة التضامن تواجه تحديات كبيرة في تنفيذ منظومة الدعم وتطويرها لأنها تفتقد إلى بعض الجوانب وتوصيلها للفئات المستهدفة بشكل مباشر .

وأضافت الوزيرة، خلال مشاركتها في ندوة بعنوان "الحماية الاجتماعية في الدول العربية" والتى أقامتها جامعة الدول العربية على هامش معرض القاهرة الدولي للكتاب وأدارها المستشار طارق النابلسي مدير إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية بالجامعة أن هناك استراتيجية تنتهجها الوزارة لتطبيق سياسة الدعم النقدي أبرزها استهداف الأشخاص الذين تتخطى أعمارهم 65 عاماً٬ ورعاية الشريحة الأفقر من السكان والتي تمثل 20 بالمائة، وتطبيق سياسة شاملة لمراجعة المستفيدين كل 3 سنوات من خلال إنشاء وحدة مستقلة للمراجعة بالتعاون مع الرقابة الإدارية والأزهر الشريف ووزارتي التربية والتعليم والداخلية.

وقالت والي إن برنامج الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة هو الأكبر في الدعم النقدي للفئات الأكثر فقراً والتي يغطي ٥ آلاف قرية في عشر محافظات بإجمالي 2 مليون و240 ألف أسرة٬ مضيفة أن هناك قاعدة بيانات تحتوي على 6.5 مليون أسرة تشمل 14 معلومة عن كل أسرة.

وذكرت والي أن الوزارة أنشأت لجان المساءلة الاجتماعية فى 21 محافظة تشرك المواطنين في المسئولية وهي أول تجربة للاستهداف المجتمعي في مصر ومتابعة الأسر التي تحصل على الدعم.

ولفتت والي إلى أن كل الدول تحتاج إلى برامج الحماية الاجتماعية لتوجيه مزايا معينة للأشخاص غير القادرين ما يؤدى إلى عدالة الفرصة.

وعلى هامش الندوة، تجولت غادة والى داخل جناح جامعة الدول العربية - ضيف شرف المعرض- الذي يضم الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا وجناح جامعة نايف للعلوم الأمنية، كما زارت جناح صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي والتقطت خلالها الصور التذكارية مع الأطفال والزائرين.

وأشادت بالدور الذي تقوم به جامعة الدول العربية وقطاعها الاجتماعي وأيضا الإقبال الجماهيري الكبير على المعرض والذي يعكس ثقافة الشعب المصرى.