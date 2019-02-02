أخبار مصر | حملة "أنت أقوى من المخدرات" تحقق 37 مليون مشاهد على "فيس بوك"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حملة "أنت أقوى من المخدرات" تحقق 37 مليون مشاهد على "فيس بوك" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن أبرز ما تم تنفيذه على مدار عام 2018 ، فى إطار تنفيذ الخطة القومية لمكافحة تعاطى المخدرات، حيث تم إنتاج حملة توعوية رقمية بخطورة القيادة تحت تأثير المخدرات، كما تم إنتاج 4 عروض مسرحية توعوية عن أضرار تعاطى المخدرات، وكذلك تنظيم حملة "أنت أقوى من المخدرات" فى الجامعات المصرية بمشاركة أكثر من 30 ألف مستفيد.

وأضاف عثمان أن تنفيذ المرحة الرابعة من الحملة الإعلامية "أنت أقوى من المخدرات"، بمشاركة الكابتن محمد صلاح نجم المنتخب الوطنى والتى حققت زيادة فى نسب الاتصال على الخط الساخن للصندوق "16024" 400% كما حققت نسبة مشاهدة على مواقع التواصل الاجتماعي بأكثر من 37 مليون مشاهد .

واستعرض مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة غادة والى وزيرة التضامن ورئيس مجلس إدارة الصندوق تقريرا عن نتائج تنفيذ الخطة القومية لمكافحة تعاطى المخدرات خلال العام الماضى 2018، حيث تم تنفيذ برامج توعوية عن أضرار تعاطى المخدرات فى 8000 مدرسة ومركز شباب لعدد أكثر مِن 600 الف مستفيد وبناء قدرات 4 آلاف كادر فى مجال خفض الطلب على المخدرات، كذلك تم تنفيذ العديد من المبادرات التوعوية والعروض المسرحية تتلائم مع طبيعة الجمهور فى المناطق العشوائية التى تم نقل سكانها الى مناطق جديدة أمنه مثل "حى الاسمرات وغيط العنب ".

جاء ذلك خلال رئاسة "والى" اجتماع مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وحضور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن- مدير الصندوق، وأعضاء مجلس إدارة الصندوق.